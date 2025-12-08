Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và “bắt cóc online” cho hơn 1.400 học sinh

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được nghe chia sẻ các thông tin về tình trạng bạo lực học đường và nạn bắt cóc online hiện nay.

Ngày 8-12, tại Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn, TPHCM), Trung tâm Văn hóa - Thể Thao và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phối hợp với Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 2 tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, “bắt cóc online” cho hơn 1.400 học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được nghe cô Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM chia sẻ các thông tin về tình trạng bạo lực học đường và nạn bắt cóc online hiện nay.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ các thông tin về tình trạng bạo lực học đường và nạn bắt cóc online

Cô Nguyễn Thị Thu Hà cũng cảnh báo về nạn “bắt cóc online”, truyền tải sinh động những thủ đoạn tinh vi của kẻ xấu trên không gian mạng thông qua các câu hỏi đố vui có thưởng, giúp học sinh hào hứng tiếp thu kiến thức.

Một tiết mục sân khấu hóa tại chương trình

Không khí sân trường càng trở nên nóng hơn với tiểu phẩm kịch tương tác do CLB Mê Kịch của Trung tâm Văn hóa - Thể thao Sài Gòn biểu diễn.

Vở kịch đã trực quan hóa những tình huống nguy hiểm thực tế về bạo lực học đường từ bạn bè hoặc đối tượng lạ bên ngoài bằng nhiều hình thức va chạm, gọi điện thoại đe dọa, dùng vũ lực, bắt ép tự quay phim, chụp ảnh để tống tiền… giúp học sinh dễ dàng hình dung, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 2 hướng dẫn học sinh thực hành các thế võ tự vệ

Tiếp đó, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 2 đã thể hiện những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc và hướng dẫn học sinh thực hành các thế võ tự vệ cơ bản để thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp.

MẠNH THẮNG