Công an thông tin ban đầu về vụ thảm án 4 người tử vong tại Bắc Ninh

Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều tối ngày 20-6, tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, khiến 4 người tử vong.

Ngày 21-6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin ban đầu về vụ trọng án trên.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 20-6, tại gia đình ông N.V.C. (sinh năm 1965, trú tại Tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên), đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao. Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh).

Theo xác minh ban đầu từ cơ quan chức năng, nguồn cơn dẫn đến thảm án này xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa đối tượng Nguyễn Văn Tuyên và chị N.T.N. (sinh năm 1995, là con đẻ của ông C.).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Trong cơn cuồng sát, Tuyên đã dùng dao chém xối xả vào chị N. và 2 con nhỏ của chị là cháu N.H.P. (sinh năm 2016) và cháu N.B.B. (sinh năm 2020). Không dừng lại ở đó, đối tượng còn tấn công chị N.B.N. (sinh năm 2011, con nuôi ông C.) trước khi tự sát tại hiện trường.

Vụ việc khiến 4 người tử vong bao gồm chị N.T.N. và 2 người con (cháu P. và cháu B.) cùng hung thủ Nguyễn Văn Tuyên. Chị N.B.N. (con nuôi ông C.) bị thương nặng và hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các bước điều tra theo quy định của pháp luật.

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