Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ nổ súng khiến một người tử vong

SGGPO

Sáng 3-7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang khẩn trương truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào tối 2-7, tại đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông H.H.H. (47 tuổi, trú tại xã Ea Knốp, Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 50 ngày 2-7, ông H. đang ngồi uống nước và trò chuyện với một phụ nữ trên đường Trần Nhật Duật thì bất ngờ có một người đàn ông bịt kín khẩu trang, mặc áo khoác của một hãng xe ôm công nghệ tiếp cận.

Ngay lúc này, đối tượng rút vật nghi là súng, bắn liên tiếp 5 phát vào vùng đầu bên trái của nạn nhân rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Ông H. tử vong tại chỗ.

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Nghi phạm nổ súng làm một người tử vong

Theo tìm hiểu, ông H. từng làm trong ngành thuế. Hiện ông H. là người đại diện theo pháp luật cho một công ty tại xã Ea Pal (Đắk Lắk) hoạt động trong lĩnh vực kiểm định xuất khẩu.

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MAI CƯỜNG

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