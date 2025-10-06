Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin 2 hành vi sai phạm của bầu Đoan

Ông Cao Tiến Đoan (còn gọi là bầu Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa) vừa bị điều tra về 2 hành vi vi phạm.

Trong buổi họp báo của Bộ Công an tổ chức chiều 6-10, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan điều tra đang điều tra 2 hành vi mà ông Cao Tiến Đoan có dấu hiệu vi phạm.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, với hành vi thứ nhất, cơ quan Công an xác định, sau khi Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông ở phường Hạc Thành, ông Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sau đó, từ năm 2021 đến 2025, Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng và bỏ ngoài sổ sách 13,8 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Về hành vi thứ 2, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, từ năm 2021, ông Cao Tiến Đoan đã móc nối với một số quan chức trong hệ thống chính quyền ở tỉnh Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ để được tham gia, trúng thầu dự án.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt tạm giam ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Kết quả, đến ngày 17-7-2024, Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi chưa đủ điều kiện nhưng ông Cao Tiến Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 63 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

ĐỖ TRUNG