Công an TPHCM bắt tạm giam 3 bị can tổ chức truyền dịch làm trắng da trái phép gây chết người

Ngày 1-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, cho biết đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh” và “Buôn bán hàng cấm”; đồng thời khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can trong vụ án

Theo kết quả điều tra, tối 23-2, bà Đ.N.H.P (sinh năm 1992) lên mạng tìm kiếm dịch vụ truyền dịch tại nhà, kết nối với website do Lưu Thế Quỳnh điều hành. Quỳnh tiếp nhận thông tin và chuyển vào nhóm Zalo “Nhóm Y tế cộng đồng - Partime chích thuốc” do Quỳnh lập.

Một thành viên trong nhóm tên Nguyễn Thị Bích Thuận đã đến căn hộ của bà Đ.N.H.P (tại chung cư Citiesto, TPHCM) để "thực hiện dịch vụ". Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Thuận tiêm, truyền các chất gồm Glutax 50000000GS, Laroscorbine Palladium E-UF PN và Placenta vào cơ thể bà Đ.N.H.P để bà P. trắng da.

Tuy nhiên, sau đó bà Đ.N.H.P xuất hiện các triệu chứng bất thường như lạnh run, khó thở, suy kiệt và tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định việc tiêm, truyền tại nhà trong vụ việc trên không được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép. Các sản phẩm dùng để truyền cho nạn nhân cũng chưa được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, không đủ điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Lê Trần Thảo nhiều lần nhập các sản phẩm truyền trắng da từ Thái Lan về Việt Nam, để bán lại nhằm thu lợi bất chính. Từ tháng 5-2025 đến tháng 3-2026, Thảo thực hiện 33 lần nhập hàng với tổng giá trị gần 2,94 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 340 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Thảo, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm hộp sản phẩm truyền trắng da không có hóa đơn, chứng từ, không có giấy phép lưu hành và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khuyến cáo, người dân không sử dụng các dịch vụ tiêm, truyền tại nhà hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Khi có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ y tế, người dân cần lựa chọn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép, bảo đảm đầy đủ điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN