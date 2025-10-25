Lừa đảo khám chữa bệnh trái phép với thủ đoạn tinh vi, 4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Võ Văn Đức (sinh năm 1997, ngụ tỉnh An Giang), Cao Tấn Tú (sinh năm 2000, ngụ TPHCM) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (sinh năm 1993, ngụ TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án xảy ra tại hộ kinh doanh AC International (phường Gia Định, TPHCM).

Vạch trần “phòng khám” trá hình

Trước đó, Công an TPHCM phối hợp với Sở Y tế TPHCM kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh AC International có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật và bóc gỡ đường dây lừa đảo tinh vi.

Đối tượng Cao Tấn Tú

Đối tượng Nguyễn Văn Trường

Đối tượng Võ Văn Đức khám, chữa bệnh trái phép cho khách hàng

Theo đó, hộ kinh doanh AC International do Nguyễn Văn Trường lập ra. Theo giấy phép kinh doanh, AC International chỉ được phép chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Trường, nơi đây nhanh chóng bị biến thành một phòng khám trá hình.

Các nhân viên được phân vai thành “bác sĩ”, “chuyên gia”, sử dụng áo blouse trắng, cùng hàng loạt thiết bị y tế gắn mác hiện đại để tư vấn và điều trị cho khách hàng. Trên thực tế, họ không có bằng cấp chuyên môn y khoa. Thậm chí, có trường hợp nhân viên trung cấp thú y được giao trực tiếp điều trị cho người bệnh.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thùy Linh

Những loại thuốc tiêm, truyền cho khách hàng chỉ là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường. Việc soi chiếu, vận hành máy móc chỉ nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, qua mắt người bệnh, không có giá trị y tế, chữa bệnh.

Thủ đoạn truyền thông tinh vi

Để thu hút khách hàng, nhóm đối tượng lập nhiều trang Facebook giả danh phòng khám, đặt tên có các cụm từ “Ths, Bs, Dr, chuẩn y khoa, quốc tế”. Nội dung đăng tải được các đối tượng “phù phép” vô cùng đẹp mắt, chuyên nghiệp. Chúng lấy cắp hình ảnh của bác sĩ nước ngoài, cắt ghép video, hình ảnh có thiết bị máy móc hiện đại, cao cấp, “tây hóa”, hứa hẹn “chữa khỏi bệnh không cần phẫu thuật, trị dứt điểm đau xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy…” bằng công nghệ cao, không đau, không cần uống thuốc… để lừa dối, tạo niềm tin với khách hàng. Đồng thời, viết bài, chi tiền chạy quảng cáo rầm rộ để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Cơ sở AC International

Người dân khi tiếp cận những quảng cáo này được nhân viên dẫn dụ đến cơ sở. Tại đây, theo kịch bản soạn sẵn, khách hàng trải qua nhiều vòng tư vấn, được vẽ ra các gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, một số khách hàng không đủ tiền vẫn bị các đối tượng “thao túng tâm lý”, ép buộc vay tín chấp qua ứng dụng điện thoại. Thậm chí, đối tượng đến tận nhà để thu tiền dẫn đến cảnh “tiền mất, tật mang” và còn gánh thêm khoản nợ lên đến vài chục triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 2 đến tháng 7-2025, cơ sở này đã lừa đảo nhiều người bệnh, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, mắc các bệnh mãn tính, xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy, gout, có vấn đề nhạy cảm về nam khoa; người ở các vùng quê và từ nhiều địa phương khác.

Hiện vụ án đang được Công an TPHCM điều tra mở rộng.

Những khách hàng là bị hại của cơ sở AC International hãy đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM (địa chỉ: 243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, TPHCM, số điện thoại: 0693.188.504) để trình báo và phối hợp giải quyết.

Người bệnh nên chọn cơ sở y tế uy tín Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng các cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe hoạt động ngoài phạm vi được cấp phép. Không ít người dân vì nhẹ dạ, cả tin vào những quảng cáo “thần kỳ” trên mạng xã hội mà trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo khiến “tiền mất tật mang”. Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ lựa chọn khám chữa bệnh tại những cơ sở được ngành y tế cấp phép, tuyệt đối không tin theo những lời quảng cáo thổi phồng trên mạng.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG