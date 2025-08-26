Công an TPHCM giải cứu 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật

Ngày 26-8, Công an TPHCM cho biết vừa giải cứu thành công 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật tại phường Lái Thiêu (TPHCM); đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 19-8, Công an phường Lái Thiêu tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Lái Thiêu và các đơn vị nghiệp vụ xác định các nạn nhân đang bị giam giữ tại chung cư Emerald Golf View (phường Lái Thiêu).

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ, bắt quả tang 2 đối tượng đang giữ 3 người Hàn Quốc bên trong.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Luo Shenghua (tên gọi khác Nam, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng hứa hẹn đưa lao động Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc với thu nhập cao. Sau khi các nạn nhân gửi ảnh hộ chiếu, nhóm đối tượng chuẩn bị vé máy bay và đón tận nơi. Tin tưởng, các nạn nhân đồng ý và nhập cảnh Việt Nam ngày 14-8 qua sân bay Tân Sơn Nhất và được đưa về khách sạn ở phường Thuận Giao, sau đó tiếp tục bị đưa về căn hộ tại chung cư Emerald Golf View.

Tại đây, Luo Shenghua cùng đồng bọn yêu cầu các nạn nhân bán tài khoản ngân hàng hoặc bồi thường “chi phí” với tổng số tiền 4,5 triệu won (khoảng hơn 80 triệu đồng) thì mới được đưa về Hàn Quốc.

Luo Shenghua tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Luo Shenghua đã chỉ đạo và thuê các đối tượng Vòng Quang Tuấn (sinh năm 1984, quê Đồng Nai), Nguyễn Thành Phúc (sinh năm 1987, quê Cần Thơ) và Lê Văn Kiểu (sinh năm 2000, quê Cà Mau) đến căn hộ để trực tiếp giám sát. Các đối tượng này được hứa trả công từ 500.000 - 1.000.000 đồng/người/ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) - Công an TPHCM xác định: Luo Shenghua là đối tượng chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc khống chế, yêu cầu trả tiền và thuê người giám sát; Vòng Quang Tuấn giúp sức tích cực, trực tiếp tìm và bố trí người canh giữ; Nguyễn Thành Phúc và Lê Văn Kiểu biết rõ hành vi sai trái nhưng vẫn tham gia nhằm hưởng lợi.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) - Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng: Luo Shenghua, Vòng Quang Tuấn, Nguyễn Thành Phúc, Lê Văn Kiểu về tội “Giữ người trái pháp luật”. Đồng thời, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy xét, bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp Công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra, làm rõ đường dây đưa người nước ngoài vào Việt Nam với thủ đoạn lừa đảo, cưỡng ép với phương thức hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Đồng thời, khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời chào công việc “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, nhằm tránh rơi vào bẫy tội phạm.

THU HOÀI