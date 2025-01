Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị công an

Ngày 19-1, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các đơn vị công an.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, cùng đoàn thăm, chúc tết tại Công an TP Cần Thơ



Đến thăm, chúc tết Công an TP Cần Thơ, Giám đốc Công an TPHCM bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Công an TP Cần Thơ, trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Hồng Nam khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an TPHCM và Công an TP Cần Thơ là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an ninh khu vực phía Nam.

Giám đốc Công an TPHCM gửi lời chúc tết tới toàn thể cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an TP Cần Thơ và gia đình; mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm mới.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cùng đoàn thăm, chúc tết tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ

Đoàn cũng đến thăm, chúc tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nam bộ, đóng tại TP Cần Thơ.

Tại đây, Giám đốc Công an TPHCM biểu dương những nỗ lực, thành tích xuất sắc của đơn vị trong năm qua. Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ khẳng định vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

Nhân dịp xuân về, Trung tướng Lê Hồng Nam gửi lời chúc mừng năm mới, dồi dào sức khỏe, vững vàng ý chí và đạt được nhiều thắng lợi mới đến toàn thể CBCS và gia đình.

Đến thăm Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Thành phố (đóng tại huyện Nhà Bè), Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh vai trò quan trọng của đơn vị trong việc bảo vệ an ninh trật tự khu vực Đông Nam TPHCM.

Trung tướng Lê Hồng Nam mong muốn, trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đồng thời, gửi lời chúc tết ấm áp đến toàn thể CBCS trung đoàn và gia đình năm mới nhiều thành công, hạnh phúc.

Trung tướng Lê Hồng Nam chúc tết, tặng quà Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Thành phố

Dịp này, đoàn cũng đến thăm, chúc tết gia đình Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TPHCM. Trung tướng Lê Hồng Nam chúc tết Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TPHCM

CHÍ THẠCH