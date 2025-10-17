Công an TPHCM khởi tố thêm 6 đối tượng tụ tập đua xe trái phép

Các đối tượng đua xe, lạng lách, đánh võng đã bị cơ quan công an khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Liên quan vụ việc tụ tập, điều khiển xe mô tô gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Phước Hải (TPHCM), ngày 17-10, Phòng CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) đã truy vết, củng cố hồ sơ và tống đạt quyết định khởi tố thêm 6 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Vũ Linh (sinh năm 2007), Trần Quốc Linh (sinh năm 2005), Nguyễn Văn K. (sinh năm 2008), Trần Tuấn An (SN 2006), cùng ngụ phường Phú Mỹ, TPHCM); Phạm Hoàng Khiêm (sinh năm 2005, ngụ phường Tân Khánh, TPHCM); Trần Chí Đ. (sinh năm 2008, ngụ phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố các đối tượng

Trước đó, tối 16-8, trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Phước Hải và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phát hiện, ngăn chặn kịp thời và tạm giữ 25 đối tượng cùng 20 xe mô tô thay đổi đặc tính, hình dáng, tổ chức chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường, gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đến ngày 18-8, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, ra lệnh bắt tạm giam 17 đối tượng và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng. Đồng thời, xử lý hành chính đối với 1 đối tượng và tiếp tục xác minh, xử lý đối với 3 trường hợp khác.

