Công an TPHCM khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu trong nhà

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong phát biểu tại họp báo

Tại họp báo, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM cho biết, trong thời gian gần đây, do lo ngại giá xăng, dầu tăng cao nên xảy ra tình trạng một số người dân mua xăng, dầu bằng can lớn, chai lọ, thùng chứa để mang về nhà tích trữ hoặc bán lẻ.

Đặc biệt, có trường hợp người dân mang phương tiện giao thông đến cửa hàng xăng, dầu để đổ nhiên liệu, sau đó về nhà hút ra khỏi phương tiện và tiếp tục quay lại cửa hàng để đổ thêm.

Thượng tá Trần Xuân Phương thông tin về nguy cơ cháy nổ tại họp báo

Điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, đặc biệt tại khu dân cư, nhà ở liền kề, nhà có trẻ nhỏ hoặc nơi sinh hoạt kết hợp kinh doanh. Xăng, dầu là chất rất dễ cháy nổ, chỉ một sơ suất nhỏ như rò rỉ, va đập, gặp nguồn nhiệt… cũng có thể dẫn đến cháy lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản. Khi xăng, dầu cháy, lửa sẽ lan rất nhanh, sinh ra nhiều khói độc, gây ngạt và rất khó thoát nạn.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân chỉ nên mua xăng, dầu đủ sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà; không chứa xăng, dầu trong khu vực sinh hoạt, nơi có người ở, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn; không sang chiết xăng, dầu vào chai nhựa, can, thùng hoặc vật chứa không đảm bảo an toàn; không để trẻ em tiếp cận khu vực có chứa xăng, dầu. Khi sử dụng bếp dầu, dầu hỏa phải bảo đảm đúng cách, có người trông coi và tuyệt đối không dùng xăng pha dầu, nhớt để đun nấu.

Nếu buộc phải bảo quản, cần để ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh nắng nóng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện.

CẨM TUYẾT