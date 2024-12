Công an TPHCM mở đợt cao điểm đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin, cuối năm là thời điểm tội phạm gia tăng hoạt động, trong đó có tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới nhiều hình thức phổ biến.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết có một số kịch bản như: lợi dụng nhu cầu kiếm tiền, vay tiền, các đối tượng giả mạo công ty tuyển dụng việc làm, đầu tư tài chính trực tuyến và cho vay tiền trực tuyến với “lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản” nhằm dẫn dụ nạn nhân làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt tài sản (xem video clip, đánh giá sản phẩm, “giựt” đơn hàng ảo trên các sàn thương mại điện tử, lừa đảo đầu tư các sàn tài sản…).

Hay lợi dụng nhu cầu sử dụng dịch vụ, mua sắm hàng hóa trong dịp cuối năm tăng cao, các đối tượng giả mạo thương hiệu, doanh nghiệp trong và ngoài nước đưa ra chương trình trúng thưởng tết, tri ân khách hàng, mua bán vé tàu hỏa, máy bay, xe khách… giá rẻ.

Bên cạnh đó, một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội có khả năng gia tăng hoạt động vào dịp cuối năm như: Mua bán hàng giả, hàng cấm, tội phạm liên quan tín dụng đen, cờ bạc...

Trước tình hình trên, Công an TPHCM đã mở đợt cao điểm đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ngày 10-12, Công an TPHCM đã phát đi thông báo khuyến cáo một số nội dung để người dân phòng tránh việc trở thành nạn nhân của tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn đầu tư tài chính, cần tìm hiểu kỹ thông tin và chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được các cơ quan Nhà nước cấp phép hoạt động.

Ngoài ra, hiện nay, Ngân hàng Chính sách đã triển khai cho vay tín chấp đối với một số đối tượng (người có công, người có hoàn cảnh khó khăn…). Do đó, khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên liên hệ Ngân hàng Chính sách địa phương để được hướng dẫn, không nên tin vào các nội dung quảng cáo trên mạng xã hội về vay “lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản”, dẫn đến bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) khi đưa vào vận hành thương mại, ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TPHCM, cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều phương án tích hợp với các loại hình giao thông khác bao gồm metro, xe buýt, xe đạp công cộng, xe điện 4 bánh và buýt sông.

Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ Ngô Hải Đường cho hay, tuyến Metro số 1 sẽ mang lại những thay đổi tích cực và sâu rộng cho giao thông tại TPHCM như: góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và nâng cao hiệu quả vận tải trong thành phố. Đồng thời, việc giảm lượng phương tiện cá nhân sẽ cải thiện đáng kể chất lượng không khí, giảm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường…

