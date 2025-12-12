TPHCM sẽ lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh

Bản tin dự báo thời tiết sáng 12-12 của Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ cho biết trong 10 ngày tới, thời tiết ở TPHCM hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Từ ngày 13-12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo hình thể thời tiết từ 3-10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam, sau di chuyển ra phía Đông và suy yếu. Khoảng ngày 17,18-12 được tăng cường yếu lệch Đông. Rãnh áp thấp xích đạo có vị trí ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc lùi về phía Nam suy yếu. Nhiễu động gió Đông trên cao có xu hướng hình thành tác động đến thời tiết ở TPHCM trong khoảng ngày 17, 20-12. Khả năng tác động, thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết, để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển. Sở NN-MT cũng đã yêu cầu các đơn vị, địa phương sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng cảng biển; sẵn sàng lực lượng trang thiết bị, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ khi có tình huống...

UBND các phường, xã ven biển, xã đảo và đặc khu, Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố, Chi cục Thủy sản và kiểm ngư... thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến gió mạnh trên biển và có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp; tổ chức theo dõi, kiểm đếm, thống kê số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng; đảm bảo giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện...

MINH HẢI