Xã hội

TPHCM sẽ lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh

SGGPO

Bản tin dự báo thời tiết sáng 12-12 của Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ cho biết trong 10 ngày tới, thời tiết ở TPHCM hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

TPHCM sẽ lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh

Từ ngày 13-12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo hình thể thời tiết từ 3-10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam, sau di chuyển ra phía Đông và suy yếu. Khoảng ngày 17,18-12 được tăng cường yếu lệch Đông. Rãnh áp thấp xích đạo có vị trí ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc lùi về phía Nam suy yếu. Nhiễu động gió Đông trên cao có xu hướng hình thành tác động đến thời tiết ở TPHCM trong khoảng ngày 17, 20-12. Khả năng tác động, thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết, để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển. Sở NN-MT cũng đã yêu cầu các đơn vị, địa phương sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng cảng biển; sẵn sàng lực lượng trang thiết bị, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ khi có tình huống...

UBND các phường, xã ven biển, xã đảo và đặc khu, Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố, Chi cục Thủy sản và kiểm ngư... thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến gió mạnh trên biển và có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp; tổ chức theo dõi, kiểm đếm, thống kê số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng; đảm bảo giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện...

MINH HẢI

Từ khóa

TPHCM thời tiết hanh khô se lạnh biển đông gió mạnh ban ngày nắng mạnh thời tiết dự báo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn