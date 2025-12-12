An Giang ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng, động viên lực lượng Công an tỉnh

Sáng 12-12, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, mục tiêu cao nhất của đợt cao điểm lần này là: bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, tạo khí thế mạnh mẽ, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

Lực lượng công an ra quân diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường chính thuộc phường Rạch Giá

Bên cạnh đó, tập trung lực lượng, phương tiện, tạo thế chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, quyết tâm bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự toàn tỉnh...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các sở, ngành, lực lượng chức năng cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương phải xác định công tác phòng, chống các loại tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và cấp bách. Kiên quyết không để tỉnh An Giang trở thành địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là không trở thành điểm nóng về ma túy, để sớm đạt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm trước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa An Giang sớm trở thành địa bàn không ma túy vào năm 2030 và không tội phạm ở một số địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hỗ trợ công an xã, phường, đặc khu về nghiệp vụ, đặc biệt trong đấu tranh với các nhóm tội phạm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia kịp thời phát hiện ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy thẩm lậu vào địa bàn.

NAM KHÔI