Công an TPHCM tuyệt đối không để bị động, bất ngờ

Ngày 1-8, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Công an TPHCM.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đại biểu dự buổi làm việc

Đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội ở TPHCM

Báo cáo với đoàn, Trung tướng Lê Hồng Nam cho biết trong 7 tháng năm 2024 Công an TPHCM đã chủ động tham mưu hiệu quả lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM các kế hoạch, quyết sách giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá cao việc Công an TPHCM đã chủ động triển khai nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM các kế hoạch, quyết sách giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp theo quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy TPHCM; đồng thời, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các Cục nghiệp vụ, Công an TPHCM tăng cường phối hợp thực hiện 2 công tác quan trọng cho Thành phố là bảo vệ chính trị nội bộ và bảo đảm an ninh mạng.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, lãnh đạo thành phố sẽ bố trí đầy đủ nguồn lực để Công an TPHCM có điều kiện giữ gìn, bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang biểu dương những thành tích, chiến công của Công an TPHCM trong thời gian qua.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc tập trung xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trước tiên là hiện đại về con người, phương pháp, cách thức làm việc... Trọng tâm là rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đã được xác định rõ tại Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí yêu cầu Công an TPHCM tập trung cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 44 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn TPHCM; bám sát, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Thành phố; tập trung nắm chắc tình hình, phát hiện, xử lý từ sớm yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; chuẩn bị phục vụ tốt nhất Đại hội Đảng các cấp; triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm; tập trung triệt phá tội phạm có tổ chức, băng nhóm; tội phạm ma túy từ sớm từ xa...

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại buổi làm việc



Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an TPHCM linh hoạt các giải pháp và tập trung quyết liệt đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm qua không gian mạng, xây dựng môi trường thật sự trong sạch an ninh an toàn, lành mạnh, trật tự, kỷ cương.

Cùng với đó là vận dụng khoa học công nghệ hiện đại vào khâu quản lý; gương mẫu, đi đầu về chuyển đổi số, góp phần tích cực xây dựng thành công TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Công an TPHCM

Theo Công an TPHCM, trong 7 tháng năm 2024, tội phạm về trật tự xã hội đã được kéo giảm so với cùng kỳ và liền kề (xảy ra 3.200 vụ; giảm 1.011 vụ). Tỷ lệ khám phá án được nâng cao (án cướp tài sản đạt gần 96%; án cướp giật tài sản đạt hơn 93%). Công an TPHCM đã phát hiện, đấu tranh 939 vụ với 1.021 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (so với cùng kỳ tăng 101 vụ, tương ứng 12%). Riêng về tội phạm ma túy, công an phát hiện, khám phá 1.924 vụ với 4.850 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ gần 800kg ma túy các loại, 4 quả nổ, 30 khẩu súng, 168 viên đạn các loại, cùng nhiều phương tiện liên quan (so với cùng kỳ tăng 645 vụ, tương ứng hơn 50%; tăng 2.141 đối tượng, tương ứng gần 80%).

