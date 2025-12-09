Khánh Hòa: Hồ chứa dung tích 85 triệu m³ vừa khánh thành đã bị nứt

Chiều 9-12, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể hiện tượng thấm và nứt tại thân đập hồ chứa nước Sông Than, thuộc xã Anh Dũng (địa phận tỉnh Ninh Thuận trước đây).

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận (đơn vị vận hành), hồ chứa nước Sông Than được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) nghiệm thu có điều kiện và đưa vào khai thác tạm từ ngày 25-6.

Vết nứt dọc mặt đập hồ chứa nước Sông Than. Ảnh: Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận

Trong quá trình vận hành, đơn vị vận hành ghi nhận hiện tượng thấm qua đập và đã có văn bản gửi chủ đầu tư, đề nghị kiểm tra và đưa ra giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn công trình. Các vị trí thấm và nứt đã được đơn vị thi công và chủ đầu tư khắc phục.

Cụ thể, hành lang thân đập bê tông của đập chính xuất hiện rất nhiều dòng thấm nhỏ tại các khe thi công, khớp nối bê tông và vị trí tiếp giáp với ống nhựa PVC thoát nước. Trong đó, có 5 vị trí thấm chảy thành dòng; một vị trí thấm mạnh khiến hành lang thân đập luôn ẩm ướt, lượng nước thu vào rất lớn.

Đáng chú ý, hầu hết các ống thu nước thấm dưới nền đập đều bị bịt, không phát huy tác dụng giảm áp lực cho thân đập, gây khó khăn trong việc đánh giá tổng thể dòng thấm. Đơn vị vận hành đã phối hợp tháo dỡ các nút bịt để khơi thông.

Vị trí đoạn nối đập bê tông với đập đất xuất hiện hiện tượng thấm. Ảnh: Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận

Tại mặt cắt tiếp giáp giữa đập bê tông và đập đất, còn xuất hiện một lỗ thu dòng thấm không có trong hồ sơ thiết kế. Nhiều đoạn rãnh thu nước trong hành lang kiểm tra bị bồi lấp, tắc nghẽn; một số vị trí tường hầm bị tróc rỗ nhưng chưa được hoàn thiện. Bên ngoài, khu vực rãnh thoát nước hạ lưu mái đập cũng ghi nhận thấm nhỏ. Do lỗ thoát nước đặt cao hơn đáy rãnh khoảng 1m nên nước thấm thoát ra qua mạch ngừng bê tông thay vì qua ống thoát.

Trong hai ngày 4 và 5-11, đơn vị vận hành tiếp tục phát hiện 6 vết nứt chạy dọc trên mặt đập, tổng chiều dài hơn 92m, rộng từ 5–40mm, trong đó có vết nứt nằm tại vị trí tiếp giáp giữa đập đất và đập bê tông.

Hồ chứa nước Sông Than được khởi công năm 2018, khánh thành vào cuối tháng 9-2025, là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công trình gồm đập đất dài hơn 1km, đập bê tông trọng lực dài 304m; cao trình đỉnh đập thiết kế hơn 141m. Tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng từ vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách Trung ương và địa phương. Hồ có dung tích 85 triệu m³, nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, công nghiệp và tưới cho khoảng 4.500ha đất hạ du; góp phần giảm thiểu hạn hán mùa khô và lũ lụt mùa mưa.

