Xã hội

Xử phạt tài xế xe trộn bê tông chạy vào hẻm

SGGPO

Ngày 9-12, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang (Phòng CSGT) đã lập biên bản xử phạt tài xế xe trộn bê tông đi vào đường cấm xe có tải trọng trên 2,5 tấn.

Trước đó, ngày 12-11, Phòng CSGT nhận được hình ảnh và video do người dân cung cấp, phản ánh xe trộn bê tông biển kiểm soát 79A-237XX, có tải trọng trên 2,5 tấn, đi vào một hẻm tại phường Tây Nha Trang.

Hẻm này đã được đặt biển cấm xe có tải trọng trên 2,5 tấn. Việc phương tiện cồng kềnh đi vào hẻm gây mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc.

Ảnh màn hình 2025-12-09 lúc 18.00.12.png
Xe trộn bê tông chạy vào hẻm. Ảnh: CACC

Qua xác minh, ngày 8-12, Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang đã mời ông D.Đ.Q. (48 tuổi, trú phường Nam Nha Trang), là người điều khiển chiếc xe trên, đến làm việc. Tại đây, ông Q. thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Q. về hành vi "đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển" theo Nghị định 168. Mức xử phạt là 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

Nha Trang Khánh Hòa xe trộn bê tông CSGT Khánh Hòa giấy phép lái xe

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn