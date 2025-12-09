Xử phạt tài xế xe trộn bê tông chạy vào hẻm

Ngày 9-12, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang (Phòng CSGT) đã lập biên bản xử phạt tài xế xe trộn bê tông đi vào đường cấm xe có tải trọng trên 2,5 tấn.

Trước đó, ngày 12-11, Phòng CSGT nhận được hình ảnh và video do người dân cung cấp, phản ánh xe trộn bê tông biển kiểm soát 79A-237XX, có tải trọng trên 2,5 tấn, đi vào một hẻm tại phường Tây Nha Trang.

Hẻm này đã được đặt biển cấm xe có tải trọng trên 2,5 tấn. Việc phương tiện cồng kềnh đi vào hẻm gây mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc.

Xe trộn bê tông chạy vào hẻm. Ảnh: CACC

Qua xác minh, ngày 8-12, Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang đã mời ông D.Đ.Q. (48 tuổi, trú phường Nam Nha Trang), là người điều khiển chiếc xe trên, đến làm việc. Tại đây, ông Q. thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Q. về hành vi "đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển" theo Nghị định 168. Mức xử phạt là 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

HIẾU GIANG