Nỗ lực xoa dịu nỗi đau da cam và kiên trì cuộc đấu tranh đòi công lý

Chiều 9-12, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ ba, khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch VAVA nêu rõ, đây là dịp quan trọng để nhìn lại những nỗ lực của hội trong năm 2025 và định hướng cho các hoạt động tiếp theo, khẳng định tinh thần “Đoàn kết- Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”.

Trong năm 2025, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng hội vẫn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Đảng, Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội, nhờ đó đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Trong đó, thành công nhất là công tác vận động nguồn lực khi toàn hệ thống hội đã nỗ lực huy động được hơn 323 tỷ đồng.

z7309340513578_80136d285395aa0dd1a2c2b6192261e3.jpg
Hội nghị lần thứ ba của Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Với nguồn lực tài chính này đã được chuyển hóa thành những hành động thiết thực, trực tiếp xoa dịu nỗi đau da cam, như: hỗ trợ xây mới và sửa chữa 317 ngôi nhà tình nghĩa, cải tạo chỗ ở ổn định cho nạn nhân; tổ chức nhiều chương trình chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe cho nạn nhân da cam.

z7309338127130_031b645b0be76d40ec386f648a9f19ea.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cũng cho biết, năm 2026, VAVA tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin; tiếp tục theo dõi, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga.

Cùng với đó, nhân sự kiện “65 năm thảm họa da cam”, VAVA sẽ tổ chức một chương trình với thông điệp “Từ thảm họa tới hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, để tạo sự đồng thuận trong xã hội cả trong nước và quốc tế ủng hộ vụ kiện đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam/dioxin.

QUỐC KHÁNH

