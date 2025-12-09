Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 9-12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện của Thủ tướng về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi .

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng thăm, động viên nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 4 người chết

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 9-12 làm 4 người chết, 8 người bị thương.

Ngay khi nhận thông tin, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; chỉ đạo lãnh đạo TP Đà Nẵng và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn, nhất là kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của các tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên cao tốc...; xử lý nghiêm theo quy định đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng và công an các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định; lưu ý xử lý nghiêm lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe...

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc, tăng cường cảnh báo an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là lái xe vào ban đêm; chỉ đạo các địa phương rà soát về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

LÂM NGUYÊN