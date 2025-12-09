Đồng Tháp tập trung giảm hộ nghèo trong năm 2026

Tỉnh Đồng Tháp tập trung cho các dự án hạ tầng then chốt, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số...

Ngày 9-12, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành Kỳ họp thứ 6 để xem xét ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết, thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua 10 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đất đai, chế độ, chính sách và nhiều lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Châu Thị Mỹ Phương cho biết: Năm 2025, bên cạnh những thuận lợi, bối cảnh thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động khó lường; kinh tế quốc tế phục hồi còn chậm, thiên tai, biến đổi khí hậu đã tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đời sống của người dân. Quá trình sản xuất, cơ cấu sắp xếp lại đơn vị hành chính cũng như tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đã được triển khai đồng bộ, song, cũng còn những khó khăn, vướng mắc nhất định.

Tuy nhiên, các cấp, ngành, địa phương đã bám sát chủ trương, tình hình thực tiễn, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực.

Năm 2025, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt khá, có 22/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; GRDP bình quân đầu người ước đạt 85,5 triệu đồng. Thu ngân sách ước đạt hơn 21.842 tỷ đồng, đạt 105,6% dự toán; kim ngạch xuất khẩu đạt 9,208 tỷ USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 12% so với năm trước; số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, đạt hơn 2.500 doanh nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực… Cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân đạt nhiều chuyển biến.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, năm 2026 là năm có nhiều thời cơ đan xen thách thức, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, tinh thần hành động mạnh mẽ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Do đó, các cấp, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Các đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm; phân công rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện. Công tác điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 cần được hoàn thành, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong định hướng phát triển, bảo đảm theo quy định.

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội, trọng tâm là các công trình, dự án quan trọng, động lực thúc đẩy tăng trưởng. Tỉnh Đồng Tháp tập trung cho các dự án hạ tầng then chốt, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, sạt lở…

* 10 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Đồng Tháp: - Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2026. - Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia học tập tại các trường cao đẳng công lập thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý. - Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. - Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thu, chi ngân sách địa phương năm 2026; phân bổ ngân sách địa phương năm 2026. - Nghị quyết quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp. - Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. - Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. - Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. - Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Tháp. - Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

