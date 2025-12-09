Khắc phục thiệt hại tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II sau bão số 10

Bão số 10 đã làm sập mái nhà kho chứa than của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II (nhà máy), gây thiệt hại nặng.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 9-12, ông Hoàng Trọng Bính, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II, cho biết, nhà thầu đang huy động nhân lực, phương tiện tập trung khắc phục hậu quả của bão số 10 vừa qua, làm sập 2 mái nhà kho chứa than của nhà máy.

Dự kiến, việc khắc phục các hạng mục sẽ hoàn thành trong khoảng tháng 7 hoặc tháng 8-2026, để đưa nhà máy vào vận hành, hoạt động trở lại.

Khu vực nhà kho chứa than của nhà máy bị hư hỏng do bão số 10

Trước đó, ngày 4-12, Bộ NN-MT cũng đã có văn bản số 9949/BNNMT-MT đề nghị Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II khẩn trương khắc phục ảnh hưởng của bão số 10, bảo đảm an toàn, môi trường của toàn bộ nhà máy.

Trong thời gian vừa sửa chữa và vận hành nhà máy, công ty phải đánh giá lại năng lực lưu chứa thực tế của toàn bộ các kho, khoang còn đáp ứng điều kiện che phủ, kết cấu an toàn; yêu cầu bảo vệ môi trường để chủ động điều chỉnh kế hoạch nhập - xuất than.

Một số hạng mục hạ tầng của nhà máy bị hư hỏng do bão số 10 gây ra

Cùng với đó, thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu bụi than phát tán; có phương án và thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn, nước thải phát sinh từ quá trình lưu giữ than (nếu có) về hệ thống xử lý nước thải công nghiệp để xử lý.

Xây dựng phương án ứng phó sự cố môi trường trong quá trình sửa chữa và vận hành.

Khu vực nhà kho chứa than của nhà máy bị hư hỏng do bão số 10 gây ra

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II khởi công xây dựng từ năm 2021, tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng (phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh).

DƯƠNG QUANG