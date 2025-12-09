Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 9-12, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp tổ chức ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực; thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, giai đoạn 2026 - 2030.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

317 đợt tuyên truyền, hơn 218.000 lượt người tiếp cận

Giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành phố; Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh (Đại học Quốc gia TPHCM) và doanh nghiệp, tổ chức 317 đợt tuyên truyền cho hơn 218.000 lượt người.

Nội dung tập trung vào vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo Việt Nam; Luật Biển Việt Nam; tình hình an ninh chính trị trên các vùng biển, đảo; bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa; quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Vùng 2 đồng thời tạo điều kiện cho cơ quan báo chí tác nghiệp tại các tàu trực, các nhà giàn DK1 và đặc khu Côn Đảo. 198 nhà báo, phóng viên đã tham gia 8 chuyến công tác biển, xuất bản nhiều tác phẩm có sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp tăng cường phối hợp cung cấp thông tin, thống nhất nội dung tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng thời, các đơn vị ký kết công tác phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu kết luận, Đại tá Đỗ Hồng Duyên mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các địa phương; các đơn vị, doanh nghiệp đối với công tác tuyên truyền biển, đảo và các chương trình trong thời gian tới.

Gắn tuyên truyền biển, đảo với phát triển kinh tế biển

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Thị Thủy cho biết, sau hợp nhất, TPHCM có hơn 330km bờ biển; trên vùng biển do thành phố quản lý có hệ thống nhà giàn DK1.

Do đó, công tác tuyên truyền biển, đảo đối với Đảng bộ TPHCM luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài; gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là cụ thể hóa các chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I về kinh tế biển.

TPHCM đề xuất tăng cường phối hợp tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển, đảo; gắn tuyên truyền với chăm lo hậu phương quân đội, hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển; thăm, tặng quà con em cán bộ, chiến sĩ và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2023, Vùng 2 Hải quân tiếp tục là đơn vị làm điểm của Quân chủng Hải quân về chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Đến nay, Vùng 2 đã nhận đỡ đầu 20 học sinh, mỗi học sinh được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng; dịp lễ, tết, năm học mới được tặng quà, xe đạp, quần áo, cặp sách.

