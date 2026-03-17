Những người thầm lặng phía sau ngày hội toàn dân

Ngày bầu cử khép lại, những điểm bỏ phiếu được thu dọn, không khí rộn ràng dần lắng xuống. Các tổ trưởng tổ bầu cử, cán bộ khu phố, đoàn viên hay lực lượng vũ trang cũng trở về với công việc quen thuộc, mang theo niềm vui khi góp sức cho thành công của ngày hội toàn dân.

Trở lại nhịp sống quen thuộc

7 giờ 30 sáng 16-3, bà Lê Thị Thanh Hải, Trưởng khu phố 28, phường Bình Thạnh (TPHCM), đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 23 như lời hẹn với các thành viên trong tổ bầu cử. Không còn không khí rộn ràng của ngày hội hôm trước, điểm bỏ phiếu lúc này trở lại nhịp sinh hoạt quen thuộc của khu dân cư. Mọi người cùng nhau thu dọn bàn ghế, vệ sinh khu vực, chuẩn bị bàn giao lại mặt bằng cho chủ nhà.

Bà Trần Thị Ngọc Thu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 19, phường Bến Thành tham gia công tác rà soát cử tri, phục vụ bầu cử. Ảnh: MẠNH THẮNG

Chỉ vài tiếng trước đó, vào khoảng hơn 2 giờ sáng, bà Hải và các thành viên trong tổ mới hoàn tất những phần việc cuối cùng của công tác bầu cử để trở về nhà nghỉ ngơi. “Khu vực bỏ phiếu số 23 là điểm mượn của nhà dân, nên chúng tôi tranh thủ dọn dẹp sớm để trả lại mặt bằng cho bà con sinh hoạt, buôn bán. Có vất vả một chút, nhưng đây là việc chung, góp phần vào thành công của ngày hội non sông nên ai cũng phấn khởi”, bà Hải chia sẻ.

Trong thời gian chuẩn bị cho ngày bầu cử, với vai trò Tổ trưởng Tổ bầu cử số 23, bà Hải trực tiếp cùng các thành viên đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động người dân tham gia bỏ phiếu. Công việc được phân công rõ ràng, khoa học, nhờ vậy khu vực bỏ phiếu số 23 là một trong những điểm hoàn thành sớm số lượng cử tri đi bầu trên địa bàn phường Bình Thạnh.

Tại điểm bầu cử số 12, phường Bến Thành (TPHCM), những ngày chuẩn bị cho cuộc bầu cử, bà Trần Thị Ngọc Thu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 19 gần như không có thời gian nghỉ. Ở tuổi 70, bà vẫn tỉ mỉ rà soát từng danh sách cử tri, đối chiếu thông tin cư dân. Tối 15-3, sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, niêm phong và thu dọn vật dụng, đến hơn 12 giờ đêm bà mới về tới nhà. Sáng hôm sau, bà trở về với công việc quen thuộc của một cán bộ khu phố. Bộ trang phục chỉnh tề ngày hội được thay bằng chiếc áo giản dị thường nhật, nhưng nụ cười đôn hậu và tinh thần vì cộng đồng thì vẫn vẹn nguyên.

Cảm giác về ngày bầu cử vẫn chưa phai

Sau ngày bầu cử kết thúc, chị Võ Thị Gút, thành viên tổ bầu cử thuộc khu phố Phú Thuận (phường Phú An) trở lại với công việc quen thuộc của mình ở địa bàn; nhưng khi nhắc lại không khí của ngày hôm trước, chị vẫn không giấu được sự xúc động.

Chị Gút kể, chiều muộn 15-3, khi cử tri cuối cùng rời hội trường khu phố Phú Thuận, những người làm nhiệm vụ tại điểm bỏ phiếu vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Chị cùng lực lượng phục vụ bầu cử tiếp tục ở lại sắp xếp hồ sơ, giấy tờ, dọn dẹp hội trường. “Hôm nay quay lại với công việc khu phố và việc gia đình như bình thường, nhưng cảm giác về ngày bầu cử hôm qua vẫn còn nguyên. Mọi người cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau phục vụ cử tri, ai cũng thấy đó là một kỷ niệm rất đáng nhớ”, chị Gút bày tỏ.

Trong thời gian phục vụ bầu cử, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Tham gia điều tiết giao thông, bảo đảm việc đi lại của cử tri thuận lợi, Đội CSGT Nam Sài Gòn (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí quân số ứng trực 100% trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. Cùng với lực lượng chức năng, những màu áo xanh thanh niên cũng góp phần tạo nên những hình ảnh đẹp tại các điểm bỏ phiếu. Theo anh Phạm Hải Đăng, Phó Bí thư Đoàn xã Xuyên Mộc, khi ngày hội khép lại, nhiều đoàn viên trở về với công việc học tập, lao động thường ngày. Nhưng những giờ phút đứng tại điểm bỏ phiếu hỗ trợ cử tri và góp phần vào thành công của cuộc bầu cử vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ đối với các bạn trẻ.

Để có được ngày bầu cử suôn sẻ ấy, trước đó nhiều ngày, chị Gút cùng các thành viên trong tổ bầu cử đã quen với việc đi sớm, về muộn. Trong ngày bầu cử, mỗi người một phần việc. Chị được phân công đứng gần khu vực buồng viết phiếu, hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu. Đến giờ nghỉ trưa, khi một số thành viên tranh thủ đi ăn, chị chủ động đứng thay vào vị trí để việc phục vụ cử tri không bị gián đoạn.

Câu chuyện ấy cũng là hình ảnh quen thuộc ở khu vực bỏ phiếu số 3, khu phố 5, phường Tam Long. Tại đây, lực lượng khu phố và tổ bầu cử đã nhiều ngày chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ông Trương Văn Tuyến, Bí thư Chi bộ khu phố 5, cho biết, những ngày cận bầu cử, bảng niêm yết danh sách cử tri đặt trước nơi sinh hoạt của khu phố lúc nào cũng có người đến xem, đối chiếu thông tin. Khi phát hiện thiếu sót, các thành viên khu phố nhanh chóng điều chỉnh để bảo đảm quyền lợi cho từng cử tri.

Ngày hội khép lại, mỗi người trở về với công việc thường nhật của mình. Nhưng phía sau một ngày bầu cử diễn ra trọn vẹn là những nỗ lực âm thầm của những con người ở khu phố, những người đã góp phần làm nên thành công cho ngày hội của toàn dân.

NHÓM PV