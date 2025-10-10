Tinh hoa trăm nghề hội tụ ở Hà Nội

Sáng 10-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm 2025 tại Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp Việt Nam (489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Lễ khai mạc hội chợ sáng 10-10

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong những năm qua, làng nghề, ngành nghề nông thôn Việt Nam có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn - góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho một số bộ phận gia đình ở nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Theo thống kê của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, cả nước hiện có khoảng hơn 5.400 làng nghề. Số lượng làng nghề ở miền Bắc chiếm gần 40%, tập trung nhiều nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng với khoảng 1.500 làng, trong đó khoảng 300 làng đã được công nhận là làng nghề truyền thống.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm của làng nghề năm 2025

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, hội chợ năm nay trở thành sàn diễn lớn nhất của tinh hoa nghề thủ công Việt. Trên diện tích hơn 1.500m², 18 tỉnh, thành (trong đó có Hà Nội, Bắc Ninh, Huế, TPHCM…) đã mang đến không gian “một Việt Nam thu nhỏ” với mây tre Phú Vinh, tò he Xuân La, gỗ mỹ nghệ Phù Khê, nón Chuông, tranh Đông Hồ, gốm Phù Lãng, đồng Đại Bái, trầm hương Đà Nẵng.

Làng lụa Nha Xá ở tỉnh Ninh Bình. Ảnh: HANAM ONLINE

Điểm nhấn là khu thao diễn nghề thủ công - nơi 8 nghệ nhân hàng đầu cả nước trình diễn dệt thổ cẩm, nặn tò he, khảm đồng, uốn bonsai từ dây kim loại - những nghề tưởng đã lui vào dĩ vãng.

Hội chợ cũng lần đầu ra mắt “Không gian OCOP xanh”, thiết kế từ vật liệu tre, nứa, lá thân thiện môi trường, trưng bày hàng trăm sản phẩm đạt chuẩn 3-5 sao như gạo ST25, chè Thái Nguyên, cà phê Đắk Lắk, xoài Cao Lãnh, cá kho Vũ Đại, hành tỏi Lý Sơn… tạo hành trình văn hóa - ẩm thực xuyên Việt.

Nghề làm miến dong ở làng So (xã Hưng Đạo, TP Hà Nội)

Trong khuôn khổ hội chợ, sẽ tiếp tục diễn ra sự kiện workshop “Tea mixology - Barista” do các chuyên gia trẻ tổ chức mang hơi thở mới, kết nối văn hóa pha chế hiện đại với hồn nghề truyền thống.

Các doanh nghiệp và hợp tác xã TPHCM góp mặt bằng sản phẩm thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất mang phong cách đương đại như mây tre đan, giỏ xách, lục bình, đồ trang trí từ vỏ ốc - vỏ sò, cùng các đặc sản Nam bộ như bánh phồng Cái Bè, hủ tiếu Mỹ Tho, xoài cát Hòa Lộc.

Một số sản phẩm làng nghề được trưng bày tại hội chợ:

Vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện thương mại, hội chợ năm nay gửi đến công chúng thông điệp: Giá trị xưa không hề cũ - chỉ cần được kể lại bằng cách mới, trong bối cảnh mới hôm nay.

PHÚC VĂN