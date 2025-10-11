"Mãi mãi tuổi hai mươi" và hành trang cho các bạn trẻ bước vào kỷ nguyên mới

Những trang nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc được viết cách đây hơn 50 năm vẫn làm rung động hàng triệu con tim. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, " Mãi mãi tuổi hai mươi " được xem là hành trang ý nghĩa dành cho các bạn trẻ hiện nay.

Ngày 11-10, tại Nhà sách Fahasa Tân Định, NXB Kim Đồng phối hợp cùng Công ty CP Phát hành sách TPHCM (Fahasa) tổ chức chương trình trò chuyện Mãi mãi tuổi hai mươi nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra đời ấn phẩm. Khách mời là nhà báo Trung Nghĩa, Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM nhiệm kỳ 2023-2024; nhà văn Bùi Tiểu Quyên, một Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM, là người dẫn dắt chương trình.

Chương trình nhận được sự tham dự của đông đảo bạn đọc

Mãi mãi tuổi hai mươi là tập nhật ký ban đầu mang tên Chuyện đời, gồm khoảng 240 trang viết tay, được liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc ghi chép từ ngày 2-10-1971 đến đầu tháng 6-1972, từ khi nhập ngũ cho đến trước ngày anh ra chiến trường Quảng Trị. Anh viết trong những đêm gác, trên đường hành quân, trên tàu, ở những miền quê Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh… Giữa khói lửa chiến tranh, từng dòng chữ vẫn chan chứa tình yêu cuộc sống, khát vọng tuổi trẻ và lý tưởng cống hiến cho Tổ quốc.

Nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi" trở lại sau 20 năm với 2 phiên bản bìa cứng và bìa mềm



Ra mắt lần đầu năm 2005, Mãi mãi tuổi hai mươi đã trở thành sự kiện văn hóa - xã hội tiêu biểu, được trao Giải Đặc biệt - Giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ nhất, và khơi dậy phong trào “Tiếp lửa truyền thống” trong thanh niên và cựu chiến binh cả nước. Trong lần trở lại này, Mãi mãi tuổi hai mươi được thực hiện với hai ấn phẩm bìa cứng và bìa mềm. Trong đó, ấn bản đặc biệt được làm bìa cứng, bổ sung thêm hình ảnh, thư tay và bút tích của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc với sự hỗ trợ từ gia đình anh. Ấn bản này được Fahasa phát hành riêng trong hệ thống của nhà sách.

Nhà báo Trung Nghĩa và nhà văn Bùi Tiểu Quyên cùng đọc trích đoạn của nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi"

Theo nhà báo Trung Nghĩa, hơn cả 1 hiện tượng xuất bản, nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi là sự tác động mạnh mẽ, tích cực đến trái tim của hàng triệu người, nhiều bạn trẻ ở nhiều thế hệ khác nhau, và cho đến ngày hôm nay. Sở dĩ cuốn sách có hiệu ứng mạnh mẽ như vậy là bởi vì sự trong sáng, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm dành cho gia đình, dành cho người con gái mà mình yêu được viết rất chân thành thông qua thể loại nhật ký.

Nhà báo Trung Nghĩa trao đổi với một bạn đọc tại chương trình

Liên hệ tấm gương “mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc với các bạn trẻ ngày hôm nay, nhất là trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, nhà báo Trung Nghĩa cho rằng, lý tưởng, tinh thần, ngọn lửa tuổi 20 của anh Nguyễn Văn Thạc hay thế hệ trước, vẫn được các bạn trẻ ngày hôm nay tiếp nối. Sự tiếp nối ấy chính là cách các bạn trẻ ra sức học tập, rèn luyện, trở thành một công dân tốt cho xã hội, đóng góp cho đất nước, cho địa phương của mình.

QUỲNH YÊN