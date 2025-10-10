Chuyển đổi số là hướng đi tất yếu của ngành xuất bản Việt Nam

Chiều 10-10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển xuất bản Việt Nam trong kỷ nguyên số”.

Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển xuất bản Việt Nam trong kỷ nguyên số”

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nhấn mạnh: “Xuất bản Việt Nam là ngành truyền thông của tri thức, đồng thời là ngành công nghiệp sáng tạo của thời đại số, nơi hội tụ của công nghệ, tri thức, văn hóa và con người”.

Theo Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, chuyển đổi số không đơn thuần là thay đổi kỹ thuật mà là sự chuyển biến căn bản trong tư duy làm nghề: từ sản xuất ấn phẩm sang kiến tạo nội dung, từ xuất bản đơn tuyến sang xây dựng hệ sinh thái tri thức mở, từ truyền đạt một chiều sang tương tác đa chiều giữa nhà xuất bản, tác giả và bạn đọc.

Đồng quan điểm, PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho rằng, xuất bản là lĩnh vực văn hóa - tư tưởng có vai trò đặc biệt trong việc bồi đắp tri thức, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện. Ông Vũ Trọng Lâm chỉ rõ, đây là một ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

Theo thống kê, năm 2024, cả nước có 57 nhà xuất bản phát hành hơn 51.000 đầu sách, tương đương 597 triệu bản in. Trong đó, 54,3% nhà xuất bản đã tham gia xuất bản điện tử, tăng hơn 29% so với năm trước, thể hiện bước tiến rõ rệt của ngành trong môi trường công nghệ số.

Các đại biểu tại hội thảo thống nhất nhận định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là “cơ hội vàng” để ngành xuất bản Việt Nam bứt phá. Để tận dụng cơ hội này, cần tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đầu tư hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ chế chính sách và coi đầu tư cho xuất bản là đầu tư cho tương lai trí tuệ và bản sắc văn hóa của dân tộc.

MAI AN