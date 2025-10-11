Nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030

Từ nay đến ngày 23-10, các đơn vị nghệ thuật của Sở VH-TT TPHCM sẽ lần lượt tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chương trình nghệ thuật chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030, của đơn vị Nhà hát Kịch Thành phố thực hiện, tổ chức biểu diễn tại Công viên Hành chính xã Ngãi Giao (Công viên Sinh đôi), xã Ngãi Giao. Ảnh: HOÀNG TẤN

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật được thực hiện theo kế hoạch của UBND TPHCM, về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Có 12 chương trình nghệ thuật được đơn vị nghệ thuật chú trọng xây dựng, đầu tư thực hiện, như lời chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công rực rỡ, để mở ra một giai đoạn mới thắng lợi, đưa TPHCM tiếp tục vươn cao, vươn xa, xứng đáng là thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tiểu phẩm kịch "Hạnh phúc vươn xa". Ảnh: HOÀNG TẤN

Các chương trình văn hóa nghệ thuật đồng thời tạo điều kiện để lan tỏa ý nghĩa của các ca khúc, tác phẩm nghệ thuật ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, người lính Bộ đội cụ Hồ kiên trung, anh dũng, từ trong thời chiến đến thời bình; ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân dân Việt Nam, ghi nhớ công ơn bao lớp cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do dân tộc; quảng bá các tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao, từng đạt các giải thưởng của Thành phố; tuyên truyền các thông tin, chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của TPHCM; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến cho thành phố trong mỗi người dân…

Tiết mục "Khát vọng tuổi trẻ". Ảnh: HOÀNG TẤN

12 chương trình nghệ thuật được các ê kíp xây dựng công phu, đa dạng về hình thức biểu diễn, từ ca, múa, độc tấu, hòa tấu, đến tiểu phẩm kịch, trích đoạn cải lương, ca cổ, ca cảnh, xiếc, ảo thuật, hát bội… sẽ lần lượt biểu diễn phục vụ nhân dân thành phố tại các phường Phú Nhuận, Trung Mỹ Tây, An Nhơn Tây, Thủ Đức, Bình Thạnh, xã Vĩnh Lộc, Trung tâm hành chính Dĩ An - phường Dĩ An, Công viên Chùa Bà Thủ Dầu Một - phường Thủ Dầu Một, Trung tâm Hội nghị Bến Cát - phường Bến Cát, Quảng trường Tam Thắng - phường Vũng Tàu, Quảng trường xã Phước Hải - xã Phước Hải, Công viên Hành chính xã Ngãi Giao (Công viên Sinh đôi) - xã Ngãi Giao.

Tham gia thực hiện, tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật có các đơn vị văn hóa - nghệ thuật: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM...

THÚY BÌNH