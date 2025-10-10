Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử lên tiếng về phim “tổng tài”

Chiều 10-10, tại họp báo thường kỳ quý 3-2025 của Bộ VH-TT-DL, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, đã lên tiếng về hiện tượng phim “tổng tài” đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về dòng phim ngắn mô típ "tổng tài" bá đạo, cuộc chiến gia tộc... đang phủ sóng mạng xã hội, ông Lê Quang Tự Do cho biết, phim tuân thủ đúng quy định về nội dung, bản quyền và tiêu chuẩn phát sóng... thì được phổ biến bình thường. “Chúng tôi quản lý bằng pháp luật, không bằng cảm tính. Cái gì đúng quy định thì được làm, sai quy định thì phải xử lý”, ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.

Ông Lê Quang Tự Do khẳng định, Việt Nam không có chủ trương “không quản được thì cấm”. Mọi hoạt động, trong đó có lĩnh vực phim ảnh, đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Vì vậy, những bộ phim, kể cả dòng phim “tổng tài” nếu không vi phạm quy định pháp luật thì được phép hoạt động và phổ biến bình thường.

Cũng tại họp báo, ông Lê Quang Tự Do thông tin, trong quý 3-2025, Bộ VH-TT-DL đã chặn, gỡ hơn 12.000 bài viết, video vi phạm trên các nền tảng số. Cụ thể, có 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước và vi phạm pháp luật Việt Nam bị gỡ khỏi Facebook (tỷ lệ 96%), 705 video vi phạm trên YouTube (tỷ lệ 92%) và 798 nội dung vi phạm trên TikTok (tỷ lệ 97%).

Theo Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, từ năm 2017, đã triển khai cơ chế giám sát, phát hiện và yêu cầu chặn gỡ thông tin xấu độc dựa trên các quy định tại Nghị định 72/2013 và Nghị định 147/2024. Việc xử lý được tiến hành bằng cả lực lượng chuyên trách và công cụ kỹ thuật, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ triển khai chế độ trực 24/7, yêu cầu các nền tảng xử lý vi phạm trong vòng 2 giờ nhằm bảo đảm môi trường thông tin an toàn, lành mạnh. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cảnh báo về tình trạng nhiều kênh YouTube, TikTok tự xưng là “trang tin hot”, sử dụng AI để tạo nội dung sai lệch, thậm chí có yếu tố chống phá, gây ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức của công chúng.

Liên quan đến trường hợp phim Hãy để tôi tỏa sáng có xuất hiện đường lưỡi bò phi pháp, ông Lê Quang Tự Do cho biết bộ phim này tại Việt Nam mới phát tới tập 15. Tập 16 có “đường lưỡi bò phi pháp” mới chiếu ở Trung Quốc. “Tuy nhiên, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và Cục Điện ảnh đều thống nhất quan điểm, dù phim chưa chiếu ở Việt Nam nhưng có hình ảnh vi phạm chủ quyền đất nước, vi phạm Luật Điện ảnh đều sẽ không được chiếu tại Việt Nam”, Cục trưởng Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.

