Các đại biểu và nhân dân thành phố, thành kính dâng hương tại lễ giỗ lần thứ 725 Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến dâng hương trong lễ giỗ có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo người dân thành phố.

Người dân thành phố thành kính dâng hương, tưởng nhớ và tri ân vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: THÚY BÌNH

Sau nghi lễ chào cờ, Trưởng Ban Quản lý Đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã cùng các đại biểu, người dân tham gia lễ giỗ, cùng ôn lại lịch sử, truyền thống đấu tranh giữ nước của ông cha, tri ân công lao đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, giữ yên bờ cõi của Đức Thánh Trần Hưng Đạo và các bậc tiền nhân, danh tướng nhà Trần.

Các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn tiết mục ca cảnh "Dưới cờ Hưng Đạo Vương - Hào khí sát thát". Ảnh: THÚY BÌNH

Đức Thánh Trần Hưng Đạo sinh năm 1228, tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, quê làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), thuộc dòng dõi tôn thất quý tộc nhà Trần. Ông là vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, được tôn vinh là một trong 10 danh tướng tài ba của thế giới.

Dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc công, quân dân Đại Việt đã vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, 3 lần đánh thắng quân Nguyên - Mông tại Chương Dương, Hàm Tử, Thăng Long, Bạch Đằng, Vạn Kiếp.

NSƯT Lê Tứ và NS Hà Như biểu diễn bài ca cổ "Sức sống những dòng sông". Ảnh: THÚY BÌNH

Ngoài vai trò là một nhà quân sự thiên tài, Trần Quốc Tuấn còn biên soạn 2 bộ sách quân sự quan trọng để huấn luyện các tướng lĩnh Đại Việt cầm quân đánh giặc là Binh Thư yếu lược và Vạn Kiếp tông bí truyền thư, trong đó có bài Hịch tướng sĩ nổi tiếng, một áng thiên cổ hùng văn của Trần Hưng Đạo được viết vào cuối thế kỷ 13, qua đó truyền lại tri thức quân sự dân tộc, khích lệ tinh thần yêu nước, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của tướng sĩ.

Với những công lao to lớn đó, ông được người dân Việt Nam tôn vinh như bậc Thánh và lập đền thờ tại nhiều nơi.

Biểu diễn Lân sư rồng trong lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Ảnh: THÚY BÌNH

Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo được tổ chức hàng năm là dịp để tưởng nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, bảo vệ đất nước. Mỗi người dân nhớ ngày giỗ, đến thắp nén tâm hương tưởng niệm Đức Thánh Trần Hưng Đạo, không chỉ hướng lòng đến với ông mà còn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do dân tộc.

Lễ giỗ được tổ chức trong 3 ngày với nhiều hoạt động: biểu diễn ca cổ, các trích đoạn lịch sử nhà Trần, lễ dâng hương, chương trình tế lễ của Ban Nữ tế, Ban Nam tế, nghi lễ Hát văn - Hầu đồng, lễ tạ…

THÚY BÌNH