Hòa nhạc giao lưu Việt – Hàn “Koviet Sinawi”

Tối 10-10, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, đã diễn ra chương trình hòa nhạc Koviet Sinawi , thu hút đông đảo sinh viên đến thưởng thức và tìm hiểu về văn hóa, nghệ thuật âm nhạc truyền thống Hàn Quốc.

Sinawi là một thể loại âm nhạc truyền thống tiêu biểu của Hàn Quốc, dựa trên tinh thần ngẫu hứng và nghi lễ cầu nguyện thiêng liêng. Buổi hòa nhạc được xây dựng và thực hiện trên tinh thần đó, với nội dung ca ngợi hòa bình và sự hòa hợp giữa hai quốc gia.

Đông đảo khán giả trẻ đã cùng thưởng thức các tiết mục hòa tấu dân gian thú vị: Trống cơm, Qua cầu gió bay, Sanarae, nhạc phim Hàn Quốc, liên khúc dân ca Gang gang sullae - Tứ quý - Lý chim quyên - Jindo Arirang…

Tiến sĩ, NSƯT Lê Hoài Phương trình diễn với cây đàn bầu trong chương trình hòa nhạc "Koviet Sinawi". Ảnh: THÚY BÌNH

Đặc biệt, bản giao hưởng Koviet Sinawi với 3 chương: The Prayer, Đồng điệu phương Nam và One Ware, được nghệ sĩ hai nước cùng kết hợp sáng tạo từ chất liệu âm nhạc dân gian truyền thống Việt - Hàn, đã tạo được dấu ấn với người xem.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình hòa nhạc "Koviet Sinawi" chụp ảnh kỷ niệm cùng sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật Koviet Sinawi là một phần của “Dự án Đổi mới Sáng tạo Cộng đồng Hàn Quốc – ASEAN”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Viện Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) chủ trì. Dự án hướng tới khám phá những điểm tương đồng và khác biệt trong âm nhạc truyền thống của hai quốc gia, và kết hợp hài hòa để sáng tạo nên tác phẩm giao hưởng độc đáo giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Dự án ra mắt lần đầu tiên vào năm 2024. Năm 2025, dự án thực hiện hai chương trình hòa nhạc, biểu diễn tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM (ngày 10-10) và ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội (ngày 15-10).

THÚY BÌNH