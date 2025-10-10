Huyền thoại Sir Niels Lan Doky trở lại Việt Nam, biểu diễn cùng NSND Thanh Lam, Hà Trần

Ngày 10-10, chương trình hòa nhạc Jazz Concert IMMERSED với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế và Việt Nam được công bố. Theo đó, đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 15-11 tại GEM Center, TPHCM.

Công bố chương trình hòa nhạc Jazz Concert IMMERSED

Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động giáo dục – nghệ thuật Living Heritage (Di sản cho tương lai) do GG Corporation tổ chức nhằm truyền cảm hứng về phong cách sống tinh hoa trong cộng đồng.

Trung tâm của buổi hòa nhạc là sự xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ piano Jazz thế giới Sir Niels Lan Doky (Đan Mạch). Được biết đến như một trong những nghệ sĩ tiên phong của dòng Jazz châu Âu hiện đại, Niels Lan Doky từng được đông đảo khán giả say mê khi trình diễn tại những không gian biểu diễn bậc nhất thế giới như Carnegie Hall (Mỹ), Royal Albert Hall (Anh), Blue Note (Nhật Bản) và nhiều festival âm nhạc quốc tế.

Lần trở lại Việt Nam này của ông sau gần hai thập kỷ không chỉ mang ý nghĩa về nghệ thuật, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn bởi ông cũng là người gốc Việt. Với nhóm biểu diễn tam tấu (trio) cùng hai nghệ sĩ Jazz danh tiếng như Felix Pastorius (guitar bass) tới từ Mỹ và Jonas Johansen (drums) tới từ Đan Mạch, Niels Lan Doky sẽ đưa khán giả đi qua những cung bậc khác nhau của Jazz đương đại - vừa sôi động, vừa lãng mạn.

Sir Niels Lan Doky

Điểm nhấn đặc biệt trong đêm nhạc là những màn kết hợp giữa Sir Niels Lan Doky và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như NSND Thanh Lam, ca sĩ Hà Trần, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, và một số nghệ sĩ khác có dấu ấn rõ nét trong việc vừa gìn giữ nét đẹp bản sắc của âm nhạc Việt, vừa sáng tạo - đổi mới để hội nhập vào dòng chảy âm nhạc thế giới. Sự hội ngộ này tạo nên một không gian âm nhạc đa chiều, nơi tinh thần Jazz quốc tế gặp gỡ hơi thở dân gian đương đại Việt Nam trong một cuộc đối thoại âm nhạc đỉnh cao, hòa quyện và đầy ngẫu hứng.

Jazz Concert IMMERSED không chỉ quy tụ những nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế, mà còn được dẫn dắt bởi chuyên gia và những nhà sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực biểu diễn: đạo diễn Phạm Hoàng Nam, giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Quốc Trung. Toàn bộ trang phục biểu diễn của hoà nhạc sẽ do NTK Tom Trandt đảm nhiệm.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói sân khấu Jazz Concert IMMERSED không chỉ là nơi để trình diễn, mà là nơi “kể chuyện”. Sẽ có nhiều bất ngờ, đặc biệt lần đầu tiên các nghệ sĩ Jazz quốc tế sử dụng các nhạc cụ truyền thống Việt Nam.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ tại buổi công bố hoàn nhạc

Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ muốn giới thiệu tới khán giả Việt một nghệ sĩ jazz nổi tiếng và thành danh ở Âu - Mỹ, đồng thời là một nhà sản xuất âm nhạc uy tín. Đây cũng là dịp để khán giả Việt cảm nhận được tài năng của Niels Lan Doky và cách mà anh kết hợp với các nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam.

NSND Thanh Lam kể lần đầu chị làm việc với Sir Niels Lan Doky khi 30 tuổi trong một chương trình biểu diễn tại Đan Mạch. “Do đó, tôi rất mong chờ sự hợp tác biểu diễn lần này của anh tại Việt Nam. Tôi sẽ hát lại một số ca khúc mà khi 30 tuổi đã hát trong chương trình ngày đó tại Đan Mạch”.

TIỂU TÂN