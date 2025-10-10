Vé G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in HANOI “bốc hơi” cả 3 ngày mở bán: Cơn sốt chưa từng có

Với 3 ngày mở bán, toàn bộ vé concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI diễn ra ngày 8-11 tại 8Wonder Ocean City đã nhanh chóng “bốc hơi” khỏi hệ thống, tạo nên cơn địa chấn thực sự trên mạng xã hội và khiến cộng đồng fan vỡ òa vì độ hot chưa từng thấy.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI tạo cơn sốt chưa từng có trong cộng đồng fan Việt

“Cơn bão” chưa từng có…

Chưa từng có một sự kiện âm nhạc nào ở Việt Nam lại “nóng” như G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, ngay trước ngày mở bán vé, cộng đồng fan Việt đã “lên dây cót” tinh thần, nhiều người “cắm trại” online xuyên đêm, kiểm tra lại tài khoản, mã membership, chuẩn bị máy tính, điện thoại, thẻ thanh toán sẵn sàng chờ đúng giờ “chiến đấu”. Không khí hồi hộp dâng cao từng giờ khi cả cộng đồng cùng đếm ngược, háo hức chờ, sẵn sàng “chiến đấu” để giành tấm vé vàng gặp thần tượng.

Đúng 10h sáng 7-10, cổng mua vé dành cho thành viên G-DRAGON Official Membership tại Vinwonders.com chính thức mở, ghi nhận gần 570.000 lượt truy cập – con số “không tưởng” với bất kỳ show diễn nào trước đây tại Việt Nam.

Chỉ chưa đầy 15 phút sau khi mở, vé VVIP đã “bốc hơi”, các hạng vé VIP, PREMIUM, GA cũng nhanh chóng “cháy hàng” sau đó. Các group, fanpage liên tục “nổ tung” với màn khoe chiến tích, từ mã đặt vé thành công, email xác nhận cho tới ảnh màn hình săn vé.

Không khí chưa kịp “nguội”, ngày 8-10 lượt mở bán ưu tiên cho khách hàng VPBank và các đối tác tiếp tục bùng nổ khắp mọi nền tảng. Fan chia nhau bí quyết “chiến đấu”, từ mở nhiều thiết bị cùng lúc, canh tab dự phòng đến phối hợp bạn bè “chia lửa”. Tất cả các hạng vé hot tiếp tục hết sạch chỉ sau vài phút, chứng minh sức nóng khó tin của G-DRAGON ở Việt Nam.

Tới ngày 9-10, không khí càng nóng hơn khi vé được mở bán công khai cho toàn bộ khán giả. Hệ thống ghi nhận tới gần 430.000 lượt chờ, tất cả đều hồi hộp theo dõi thứ tự, đếm ngược từng giây. Chỉ sau hơn 20 phút, tất cả các hạng vé đều chính thức “sold out”, từ VVIP, VIP cho tới GA, CAT. Mạng xã hội ngập tràn meme “báo hỷ” của những người may mắn, đi kèm là cả trăm nghìn status hào hứng, tiếc nuối, khoe vé, chia sẻ mẹo mua thần tốc, tạo nên “cơn bão” chưa từng có.

Lượng fan xếp hàng đợi tới lượt mua vé

Sự kiện thành ngày hội…

Không chỉ riêng fan Hà Nội, cộng đồng VIPs khắp các tỉnh thành và nhiều nước châu Á cũng cùng lúc “chiến vé”, biến sự kiện thành ngày hội thật sự của fan “anh Long”. Trên các group mua vé, group phối đồ đi concert, hội luyện flashmob, học hát đồng thanh… mọi người rủ nhau check-in, hẹn gặp nhau ở đại nhạc hội, ai cũng khẳng định: “Đây là cơ hội có một không hai, nhất định phải gặp thần tượng!”

Bên cạnh cuộc chiến săn vé, nhiều fan bày tỏ sự hài lòng với hệ thống mua vé hiện đại, dễ thao tác, hoàn toàn không khó khăn như từng lo lắng. Quy trình xếp hàng công bằng, mở bán phân tầng hợp lý giúp ai cũng có cơ hội. “Thật không thể tin nổi, lần đầu mua vé world tour lại dễ dàng, công bằng như thế. Chỉ có thể là 8Wonder mới tạo nên kỳ tích này”, Tú Quỳnh (TPHCM) bày tỏ.

Tất cả các hạng vé đã “bốc hơi” chỉ sau ba ngày mở bán, giữa sức nóng săn đón chưa từng có với hơn nửa triệu lượt fan kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi, tạo nên một kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử các sự kiện âm nhạc tại Việt Nam. Việc này không chỉ chứng minh sức hút vượt trội và tình yêu mãnh liệt của cộng đồng fan dành cho G-DRAGON, mà còn thể hiện đẳng cấp tổ chức, là cột mốc vàng, ghi dấu Việt Nam trên bản đồ world tour quốc tế.

G-DRAGON là một biểu tượng văn hóa toàn cầu. Là thành viên của nhóm nhạc nam K-Pop đình đám BIGBANG, anh đã góp phần định hình lại diện mạo âm nhạc châu Á với phong cách âm nhạc đột phá, gu thời trang táo bạo và thần thái cuốn hút trên sân khấu. Anh đã phát hành nhiều album solo thành công vang dội, vừa chinh phục khán giả đại chúng, vừa nhận được sự tán dương của giới phê bình. Ảnh hưởng của anh vượt xa lĩnh vực âm nhạc, để lại dấu ấn bền vững trong thời trang và văn hóa, khẳng định vị thế một “người kiến tạo xu hướng” không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới. G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI đã biến ước mơ của hàng triệu người hâm mộ Việt trở thành hiện thực. Đêm diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI diễn ra vào ngày 8-11-2025 tại 8Wonder Ocean City, với 8Wonder là đơn vị tổ chức. Đây chính là khoảnh khắc để khán giả Việt tự hào rằng họ đang được sống trong một kỷ nguyên mà những huyền thoại thế giới chọn Việt Nam làm điểm dừng chân xứng tầm.

ĐỨC HOÀNG