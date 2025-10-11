Trần Tiến kể chuyện âm nhạc Văn Cao, Trịnh Công Sơn

Nhìn lại nửa thập kỷ quen biết, gắn bó với các nhạc sĩ Văn Cao,Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, nhạc sĩ Trần Tiến gọi đó là sợi dây của tình yêu. “Tình yêu nối những người đàn ông với nhau, trong âm nhạc và trong đời sống. Chính tình yêu âm nhạc khiến chúng tôi tìm được tiếng nói chung, dù mỗi người là cá tính riêng biệt”, ông nói.

Trần Tiến hát trong buổi công bố The Legend Live Concert - Về đây bốn cánh chim trời. Ảnh: NSX NGỌC VIỆT

Ngày 28-12 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, The Legend Live Concert - Về đây bốn cánh chim trời sẽ được tổ chức. Đây là chương trình âm nhạc đặc biệt lần đầu tiên kết hợp 4 tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến.

Tên chương trình lấy ý tưởng từ một câu hát trong bài Đàn chim Việt (Văn Cao) - Về đây khi gió mùa thơm ngát, ôi lũ chim giang hồ… Âm nhạc của 4 nhạc sĩ đã đi cùng thời gian, cùng tâm hồn khán giả yêu nhạc Việt suốt gần một thế kỷ qua. Mỗi người đều có một gia tài âm nhạc đồ sộ cả về quy mô và tầm vóc, trở thành một phần quan trọng trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Hồng Nhung, Hà Trần, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Tuấn Anh, Lâm Bảo Ngọc… với các phần đơn ca, hợp ca. Chương trình do Cao Trung Hiếu làm tổng đạo diễn, Hoài Sa là giám đốc âm nhạc. Ê-kíp mong muốn tạo nên đêm nhạc vừa tôn vinh giá trị kinh điển, vừa truyền tải tinh thần đương đại của những tâm hồn tự do.

Trong buổi gặp gỡ công bố The Legend Live Concert - Về đây bốn cánh chim trời, NSND Trần Tiến - nhạc sĩ duy nhất còn khỏe mạnh - xúc động bày tỏ, chương trình nếu làm hay sẽ tạo nên lịch sử của âm nhạc Việt Nam bởi vì giữa 4 nhạc sĩ có mối liên hệ rất lạ và 4 người rất kính trọng, yêu quý nhau.

Trần Tiến kể những kỷ niệm không quên về các nhạc sĩ. Ảnh: NSX NGỌC VIỆT

Xuất hiện với sức khỏe ổn định sau thời gian điều trị ung thư, NSND Trần Tiến ở tuổi 78 vẫn nhớ rõ những câu chuyện cũ cùng các nhạc sĩ. Ông kể kỷ niệm đầu tiên gắn với nhạc sĩ Văn Cao từ năm 18 tuổi, khi là ca sĩ của một đoàn văn công, Trần Tiến từng được cử đạp xe đến nhà ông xin bài Tiến về Hà Nội để phối khí. Và cuộc gặp ấy thay đổi hoàn toàn cuộc đời Trần Tiến.

“Ông ấy hỏi tôi cậu làm gì nhỉ? Tôi đề nghị được hát cho ông ấy nghe bài tôi sáng tác như Thanh niên ra tiền tuyến, Cô gái Sầm Nưa… Ông Văn Cao chả nói gì, chỉ im lặng nghe rồi lâu lâu lại hớp một ngụm rượu. Tôi thì run vì sợ. Mãi sau, ông ấy bảo "Thôi cậu đừng đi hát nữa mà học sáng tác đi". Đứng trước bậc tiền bối nổi danh, tôi bị át vía. Tôi còn trẻ quá, mới 18 tuổi mà. Chân thì run, người thì vã cả mồ hôi ra vì sợ”, nhạc sĩ Trần Tiến nhớ lại.

Trần Tiến kể thêm: “Tôi nhớ ngày mình tổ chức lễ cưới, nhạc sĩ Văn Cao đến muộn, đợi khách khứa về hết tặng tôi món quà cưới là tập chép tay tất cả kinh nghiệm của nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn organ người Pháp - Olivier Messiaen. Và cuốn sổ chép tay đó trở thành món quà vô cùng quý giá với tôi”.

Sau này, nhạc sĩ Trần Tiến cặm cụi sống, học hành theo cách của mình. Lúc gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông có kể đang học giao hưởng, tạm thời không viết nhạc thì được khuyên: "10 bản giao hưởng tồi sao bằng câu hò hay. Tiến viết hay, đừng theo hí nhạc nữa. Chưa làm lính đòi làm quan". Do đó, Trần Tiến nghe theo lời chỉ dẫn này.

Sau khi hoàn thành việc học tại Nhạc viện, Trần Tiến vào Nam tìm cơ hội học hỏi. Ông từng có những đêm ngủ công viên, không có gì ngoài tình yêu với âm nhạc, lòng đam mê của tuổi trẻ. Trần Tiến kể vẫn nhớ thời điểm Trịnh Công Sơn nhờ em trai đi tìm ông về ở chung. Đặc biệt, còn "tác động" để những đơn vị tổ chức đưa cát xê của ông gửi cho Trần Tiến, động viên ông theo nghề.

TIỂU TÂN