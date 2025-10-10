Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón nhận tranh gỗ đạt 2 kỷ lục

Tác phẩm tranh gỗ “Vinh quy bái tổ” do các nghệ nhân làng nghề của Hà Nội chế tác sẽ được trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tác phẩm được đặt trang trọng tại Nhà Tiền đường, Khu Thái Học, không gian trung tâm của Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bức tranh “Vinh quy bái tổ” được công nhận 2 kỷ lục Việt Nam: Tranh điêu khắc thủ công “Vinh quy bái tổ” trên gỗ liền khối lớn nhất Việt Nam và Tranh gỗ “Vinh quy bái tổ” có số lượng nhân vật nhiều nhất Việt Nam.

Đây là công trình nghệ thuật độc bản, thể hiện tinh thần tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu thực hiện nghi thức trao tặng tranh

Tác phẩm được chế tác từ gỗ cẩm quý hiếm, dài 8,33m, rộng 1,7m, dày 16cm, do nghệ nhân Bùi Trọng Lăng và cộng sự thực hiện.

Bức tranh tái hiện hành trình khoa bảng của người xưa từ thuở học với thầy đồ, đến lều chõng đi thi Hương, Hội, Đình, đỗ đạt và được nhà vua ban ân trở về làng trong lễ “Vinh quy bái tổ”.

Bố cục tác phẩm tuân thủ nguyên tắc mỹ thuật “Khí vận sinh động”, tạo nên hình ảnh đoàn rước như rồng uốn lượn, biểu tượng đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội.

Trên nền gỗ liền khối, các chi tiết được chạm khắc công phu, tái hiện không khí lễ hội tưng bừng cùng cảnh sắc quen thuộc: Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khuê Văn Các, cổng làng, cây đa, giếng nước, sân đình…

Nghệ nhân Bùi Trọng Lăng

Phát biểu tại buổi lễ, nghệ nhân Bùi Trọng Lăng chia sẻ: “Đây là tiếng nói rõ ràng và thiết tha nhất cho khát vọng cả đời làm nghề của chúng tôi thông qua tranh gỗ để tôn vinh văn hóa nước nhà và lưu giữ tinh hoa dân tộc”.

Theo đại diện Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc đặt tác phẩm tại Nhà Thái Học mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, góp phần làm phong phú không gian trưng bày, giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ thêm hiểu, tự hào về truyền thống hiếu học, tinh thần phụng sự đất nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Bức tranh “Vinh quy bái tổ” không chỉ là tác phẩm mỹ thuật độc đáo mà còn là biểu tượng của trí tuệ Việt Nam, tiếp nối sứ mệnh của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, khuyến học và tôn vinh hiền tài.

MAI AN