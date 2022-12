Ngày 26-12, UBND quận Tân Phú (TPHCM) tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận phường Phú Thọ Hòa là xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng cho biết, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, phường Phú Thọ Hòa có vị trí nằm ở vùng chuyển tiếp giữa ngoại thành và nội thành của TPHCM. Đây là vùng đất quân sự có nhiều chiến lũy phòng thủ chống quân xâm lược như: Lũy Ông Dầm, Lũy Bán Bích, Lũy Chí Hòa… Đặc biệt là địa đạo Phú Thọ Hòa được xây dựng vào năm 1947.

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì địa đạo Phú Thọ Hòa là điểm trú ngụ của bộ đội chủ lực, được các đơn vị đặc công biệt động của cách mạng dùng làm bàn đạp tấn công vào nội thành Sài Gòn như: Trung đoàn Phạm Hồng Thái, Tiểu đoàn Ngô Gia Tự. Đồng thời, địa đạo cũng là cái nôi đảm bảo cho nhiều cán bộ quân dân chính đảng các cấp về dừng chân hoạt động tại đây.

Đồng chí Lê Thị Kim Hồng chia sẻ, có thể nói địa đạo Phú Thọ Hòa ra đời chính từ lòng yêu nước của nhân dân Phú Thọ Hòa nhằm bám trụ đánh địch, xây dựng cơ sở bí mật làm căn cứ cho các đơn vị trú ém. Đây là nơi xuất phát các trận đánh lớn nhỏ vào đồn bốt, sào huyệt của địch. Địa đạo ra đời làm nên bao kỳ tích nhưng không kém phần gian nan, cực khổ, đối mặt với cái sống, cái chết vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm của người dân nơi đây.

Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận phường Phú Thọ Hòa là xã An toàn thuộc TPHCM không chỉ niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân quận Tân Phú nói chung và phường Phú Thọ Hòa nói riêng. Đây cũng là niềm động viên cổ vũ to lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng căn cứ địa cách mạng tạo điều kiện cho phường, quận có nhiều cơ hội tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, cái thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong người dân. Quan trọng hơn nữa là góp phần tăng cường công tác giáo dục lịch sử và truyền thống yêu nước cách mạng kiên cường của nhân dân cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Bí thư Quận ủy quận Tân Phú nhấn mạnh, việc được công nhận xã An toàn đối với phường Phú Thọ Hòa sẽ mở ra một cơ hội cho phường trên con đường xây dựng và phát triển với truyền thống cách mạng vẻ vang của mình, anh hùng trong chiến đấu và hăng hái thi đua trong lao động sản xuất…