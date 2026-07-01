Vingroup đồng loạt triển khai 3 dự án giao thông trọng điểm tại TPHCM

Đó là các dự án: đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50.

Cầu đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Vingroup

Sáng 1-7, hưởng ứng Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tập đoàn Vingroup cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đồng loạt triển khai 3 dự án hạ tầng giao thông chiến lược: Đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50

Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển về hướng biển và tạo động lực tăng trưởng mới cho TPHCM.

Trong đó, dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu được xem là công trình đột phá. Dự án dài khoảng 14,06km, quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/giờ, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 93.000 tỷ đồng.

Điểm đầu của tuyến tại đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa thuộc khu vực Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ), điểm cuối kết nối đường 30 Tháng 4 tại khu vực Vũng Tàu.

Công trình gồm hơn 8km cầu vượt biển và 3,85km hầm vượt biển, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống còn khoảng 10 phút, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch và logistics.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết dự án là công trình giao thông đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của TPHCM và vùng Đông Nam bộ. Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành biểu tượng hạ tầng trên biển, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới cho thành phố.

Trong khi đó, hai dự án nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và quốc lộ 50 giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông trên hành lang cao tốc Bến Lức - Long Thành, nâng cao năng lực kết nối đến Cần Giờ và các khu vực phía Nam TPHCM.

Các công trình do liên danh tổng thầu EPC triển khai, với sự tham gia của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC thuộc hệ sinh thái Vingroup. Doanh nghiệp cho biết, sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị và công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn thi công.

Việc Vingroup đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng chiến lược tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng Nhà nước trong phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, góp phần nâng cao năng lực kết nối, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và tăng sức cạnh tranh của TPHCM trong giai đoạn mới.

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