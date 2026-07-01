Đường sắt giảm 10% giá vé nhiều tàu khách đến giữa tháng 8

Từ ngày 1-7 đến hết ngày 16-8, ngành đường sắt giảm 10% giá vé đối với nhiều đoàn tàu khách, nhằm chia sẻ lợi ích với hành khách trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước liên tục giảm.

Hành khách xếp hàng chờ lên tàu. Ảnh: VĂN THIỆU

Sáng 1-7, Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, chương trình áp dụng đối với các đoàn tàu Thống Nhất mang ký hiệu SE trên tuyến Bắc - Nam; các tàu SNT1, SNT2, SNT4, SNT5 tuyến Sài Gòn - Nha Trang và một số toa tàu NA1, NA2 tuyến Hà Nội - Vinh.

Cụ thể, hành khách đi các đoàn tàu SE được giảm từ 110.000 - 280.000 đồng/vé, tùy loại chỗ. Đối với tuyến Sài Gòn - Nha Trang, mức giảm dao động từ 70.000 - 160.000 đồng/vé. Trên tuyến Hà Nội - Vinh, các toa khoang 4 giường của tàu NA1, NA2 được giảm từ 50.000 - 80.000 đồng/vé.

Ngoài ra, khoang 6 giường tàu NA1 khởi hành vào thứ Năm, thứ Sáu và tàu NA2 khởi hành vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần cũng được áp dụng chính sách giảm giá.

Chương trình áp dụng đối với các chuyến tàu xuất phát trong thời gian từ ngày 1-7 đến hết ngày 16-8, đúng cao điểm vận tải hè, góp phần giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại.

Nhân viên đường sắt kiểm tra vé hành khách trước khi lên tàu. Ảnh: VĂN THIỆU

Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, việc điều chỉnh giá vé được thực hiện trên cơ sở chi phí đầu vào thuận lợi hơn, đồng thời hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về rà soát, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ phù hợp với diễn biến giảm của giá nhiên liệu, qua đó chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng và góp phần kiểm soát lạm phát.

Cùng với việc giảm giá vé, ngành đường sắt cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện tiện ích trên các đoàn tàu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân trong dịp hè và các đợt cao điểm vận tải sắp tới.

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