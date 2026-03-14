Quốc lộ 55 ngập sâu do mưa lớn trái mùa

Theo ghi nhận, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14-3, trên địa bàn xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ. Do lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến quốc lộ 55 qua thôn 9, xã Bảo Lâm 3 bị ngập nặng từ 0,5 đến gần 1 mét, kéo dài hàng trăm mét.

Người dân nỗ lực đẩy xe máy qua đoạn đường bị ngập sâu sau mưa lớn tại xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng

Tại thời điểm trên, một số người dân điều khiển xe máy đi qua khu vực nước dâng cao khiến xe bị chết máy. Nước ngập đường quốc lộ, tràn cả vào nhà người dân sinh sống dọc hai bên, làm hư hại đồ đạc.

Trận mưa lớn gây ngập quốc lộ 55 đoạn dài hàng trăm mét

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bảo Lâm 3 đã huy động lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, lượng mưa giảm, nước rút dần, giao thông trên quốc lộ 55 mới trở lại bình thường.

Thời điểm hiện tại đang là cao điểm mùa khô, người dân địa phương cho biết nhiều năm qua chưa chứng kiến cơn mưa trái mùa nào lớn như vậy.

ĐOÀN KIÊN