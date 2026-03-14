Thời tiết cả nước thuận lợi trong ngày bầu cử

Cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, ngày mai, 15-3, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thời tiết trên phạm vi cả nước nhìn chung thuận lợi.

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch đông suy yếu kết hợp đới gió đông đến đông nam, trong ngày 15-3, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình và ven biển Bắc bộ có thể xuất hiện mưa phùn, mưa nhỏ.

Một số nơi ở miền núi phía Bắc có thể có mưa rào, tuy nhiên chủ yếu xảy ra vào sáng sớm, trưa chiều mưa giảm và tạnh. Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc khoảng 23-25 độ C, trời se lạnh.

Tại miền Trung, mưa đã giảm và tạnh từ đêm 14-3. Đến trưa và chiều 15-3, một số nơi có thể hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Bắc Trung bộ khoảng 24-25 độ C, trong khi Trung Trung bộ 25-28 độ C.

Riêng duyên hải Nam Trung bộ trong ngày 15-3 tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 28-31 độ C, tập trung ở phía nam.

Tây Nguyên và Nam bộ thời tiết ngày 15-3 nhìn chung tạnh ráo, có nắng từ sớm. Nhiệt độ cao nhất tại Nam bộ khoảng 32-34 độ C, riêng khu vực Đông Nam bộ có thể trên 34 độ C.

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, với điều kiện thời tiết như trên, thời tiết trên phạm vi cả nước trong ngày 15-3 nhìn chung thuận lợi cho ngày hội bầu cử.

PHÚC VĂN