Tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân tiếp tục gián đoạn

Tối 14-3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nhiều tảng đá tiếp tục lăn xuống tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân, thuộc địa phận TP Đà Nẵng, làm gián đoạn hoạt động của nhiều chuyến tàu.

Đá lớn liên tục lăn xuống tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân

Theo đó, chiều tối cùng ngày, ngành đường sắt ghi nhận có thêm nhiều tảng đá lăn xuống Km768+875 của tuyến đường sắt Bắc - Nam. Đây cũng là vị trí đứt gãy đường ray do đá rơi khiến giao thông đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn vào sáng cùng ngày.

Trước tình hình trên, ngành đường sắt đã cho dừng chạy tàu tại khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam. Đồng thời, chuyển tải hành khách khu đoạn Kim Liên (Đà Nẵng) - Lăng Cô (Huế) ngay trong đêm nay, 14-3, để đảm bảo an toàn cho hành khách và tài sản.

Hiện các tảng đá đã được xử lý, đưa ra khỏi phạm vi đường sắt. Lực lượng chức năng cũng được bố trí trực theo dõi 24/24 giờ tại hiện trường, khẩn trương khắc phục sự cố để sớm thông tuyến trở lại.

Đường sắt Bắc - Nam tiếp tục gián đoạn do sự cố đá rơi

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, tàu hàng AH1 do đầu máy D18E-604 kéo khi chạy đến Km769+850, khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam bị trật bánh ba trục đầu máy.

Tại hiện trường, thanh ray bên phải theo hướng tàu chạy cong vẹo và đứt gãy, khiến đoàn tàu bị kẹt, không thể tiếp tục lưu thông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đá trên sườn đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray.

Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân bị gián đoạn, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách các tàu khách Bắc – Nam bằng phương tiện đường bộ giữa Đà Nẵng và Lăng Cô (TP Huế).

Sau nhiều giờ khắc phục, khoảng 14 giờ cùng ngày, tuyến đường sắt Bắc – Nam qua đèo Hải Vân đã thông tuyến. Tuy nhiên, đến chiều tối, đá tiếp tục rơi xuống khiến nhiều chuyến tàu bị gián đoạn.

Tin liên quan Xử lý sự cố tàu hàng trật bánh khi qua đèo Hải Vân

PHẠM NGA