Nhịp sống Đông Nam Bộ

Công ty Thủy điện Đồng Nai tăng cường đảm bảo an toàn lao động

Công ty Thủy điện Đồng Nai vừa phối hợp với Công ty TNHH Huấn luyện An toàn Miền Nam tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên.

Tại chương trình, các hoạt động chính gồm huấn luyện định kỳ cho người lao động tại các phòng ban chuyên môn và phân xưởng; huấn luyện chuyên sâu về an toàn làm việc trên cao dành riêng cho đội ngũ kỹ thuật trực tiếp sản xuất, sửa chữa tại các vị trí có nguy cơ ngã cao; sơ cấp cứu người bị tai nạn.

Giảng viên hướng dẫn cứu nạn nhân bị hóc dị vật cho các cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai

Tham gia khóa huấn luyện, các cán bộ công nhân viên của Công ty Thủy điện Đồng Nai cũng được cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất về an toàn vệ sinh lao động, nhận diện và đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc (nhà máy, trạm biến áp, đập dâng...), kỹ năng xử lý tình huống và sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn lao động. Cùng với đó là quy trình an toàn nghiêm ngặt khi làm việc trên cao nhằm hạn chế tối đa các rủi ro về ngã cao và rơi đồ vật.

Thực hành sơ cấp cứu các nạn nhân trong điều kiện tại vị trí xảy ra tai nạn không có sẵn các dụng cụ y tế cần thiết
Ông Nguyễn Quang Đàm, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai phát biểu khai mạc khóa huấn luyện

Theo lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai, thông qua khóa học, cán bộ công nhân viên được củng cố kiến thức, hình thành thói quen làm việc khoa học, kỷ luật và thao tác sơ cấp cứu trong các tình huống thực tế không có đầy đủ dụng cụ y khoa.

QUỐC HUY

