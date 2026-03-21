Nhiều cơ hội kết nối giao thương ngành xây dựng khu vực phía Nam

Chiều 21-3, tại Khu đô thị Bcons City (phường Đông Hòa, TPHCM), Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM và Tổng hội Xây dựng Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm “Kinh nghiệm đấu thầu và kết nối giao thương”, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp.

Tham dự chương trình có đại diện Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng các tỉnh, thành như Đồng Nai, Cà Mau, Cần Thơ; lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu khu vực Đông Nam bộ và các thành viên Hiệp hội Xây dựng TPHCM.

Chủ tịch Hội Khoa học Xây dựng TPHCM Lê Như Thạch khẳng định, nâng cao năng lực quản trị sẽ giúp các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ

Về kinh nghiệm tham gia đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn tư nhân, nhiều chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần chủ động thích ứng, nắm vững quy định, đồng thời nâng cao năng lực thực chất và kỹ năng tham gia thị trường. Nền tảng quan trọng là Luật Đấu thầu 2023 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung giai đoạn 2024-2025, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho hoạt động lựa chọn nhà thầu.

Nhiều ý kiến thảo luận tại chương trình về kinh nghiệm tham gia đấu thầu và kết nối giao thương

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Khối đấu thầu Tập đoàn Bcons, doanh nghiệp thường áp dụng linh hoạt nhiều hình thức lựa chọn nhà thầu, tùy quy mô và tính chất dự án. Trong đó, đấu thầu rộng rãi giúp tăng tính cạnh tranh, tạo điều kiện tiếp cận nhiều nhà thầu và tối ưu chi phí. Đáng chú ý, trong đấu thầu tư nhân, doanh nghiệp không chỉ đánh giá hồ sơ trên giấy mà còn kiểm chứng thực tế năng lực nhà thầu.

Trong phần tọa đàm kết nối giao thương, chương trình đã giới thiệu 5 chủ đầu tư bất động sản tiêu biểu khu vực phía Nam, gồm: Tập đoàn Bcons, Tập đoàn Phát Đạt, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco), Bất động sản Phú Đông và Tập đoàn Lê Phong, để các doanh nghiệp tìm hiểu, trao đổi về nhu cầu và điều kiện hợp tác phát triển.

Đây được xem là một trong những hoạt động mới, có ý nghĩa thiết thực do Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM triển khai, nhằm tạo cơ hội kết nối, nâng cao năng lực doanh nghiệp, hình thành cộng đồng gắn kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại diện Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tỉnh Đồng Nai phát biểu tại tọa đàm

Theo ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM, trong bối cảnh giá nguyên vật liệu biến động do tác động từ tình hình quốc tế, các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, vượt qua thách thức, giữ vững chữ tín. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp thành viên, trong đó xây dựng văn hóa doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi.

Dịp này, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM cũng kết nạp thêm 35 hội viên mới, gồm 12 hội viên cá nhân và 23 hội viên tổ chức.

