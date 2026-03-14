Đồng Nai: Các xã biên giới sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đến chiều 14-3, công tác chuẩn bị tại các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kể cả các xã biên giới, đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh đã thành lập UBBC tại 95/95 xã, phường với 2.112 tổ bầu cử.

Nhiều cử tri là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai tìm hiểu thông tin ứng cử viên ĐHQH, ĐB HĐND các cấp

Ghi nhận công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Lộc Quang, nhiều tuyến đường rợp cờ, pa-nô, áp phích, tranh cổ động được treo dọc các tuyến đường, hệ thống loa truyền thanh cơ sở tăng tần suất phát sóng đến từng thôn xóm, tạo không khí sôi nổi hướng về ngày hội toàn dân.

Cử tri xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai tìm hiểu thông tin ứng cử viên

Thành viên tổ bầu cử tại xã Lộc Quang đóng dấu phiếu cử tri

Tại các xã biên giới như Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh…, công tác chuẩn bị bầu cử cũng đã cơ bản hoàn tất. Các xã đều tổ chức tuyên truyền lưu động với nội dung phong phú, hình thức đa dạng về tiến độ và các nội dung trọng tâm của cuộc bầu cử.

Sáng 14-3, ông Hà Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Tân Hưng. Đoàn đánh giá cao tiến độ và chất lượng chuẩn bị của UBBC xã Tân Hưng; công tác tổ chức cho người ứng cử tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đã được tiến hành dân chủ, công khai. Tại các điểm bỏ phiếu, danh sách cử tri và tiểu sử người ứng cử được niêm yết tại vị trí dễ quan sát; các hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ và tài liệu phục vụ bầu cử được trang bị đầy đủ...

XUÂN TRUNG - LAM NGỌC - THÁI CHUNG