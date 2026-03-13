Xã hội

Đồng Nai duyệt kết quả thi tuyển kiến trúc Trung tâm chính trị - hành chính

SGGPO

Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai không có phương án đoạt giải nhất và giải nhì.

Một trong các phối cảnh Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Sở XDĐN
Ngày 13-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai.

Kết quả thi tuyển không có phương án đoạt giải nhất và giải nhì. Đồng giải ba gồm các phương án: Phương án dự thi mã số N868 của liên danh Nikken Sekkei Ltd, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO); Phương án dự thi mã số D088 của Liên danh GMP International GMBH (gmp) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC); Phương án dự thi mã số A175 của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế Encity, PT Studio Rancang Urban Selaras và Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui.

Khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai có quy mô khoảng 105ha nằm tại trung tâm khu vực chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Trong đó, các công trình thi tuyển gồm khu đất xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh khoảng 21ha, chiều cao khoảng 20 tầng; khu đất xây dựng quảng trường khoảng 14 ha; Trung tâm Hội nghị triển lãm khoảng 3ha và một số hạng mục khác.

PHÚ NGÂN

