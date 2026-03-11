Đồng Nai: Lập tổ công tác soạn thảo đề án thành phố trực thuộc Trung ương

Sân bay Long Thành khi đưa vào vận hành, dự báo sẽ thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, góp phần phát triển tỉnh Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út ký, với 12 thành viên. Tổ trưởng là bà Đinh Thị Dạ Thảo, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Quyết định cũng giao ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tham gia giám sát, chỉ đạo toàn diện hoạt động của tổ soạn thảo.

Tổ soạn thảo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, sát tình hình thực tiễn của tỉnh.

Các thành viên có trách nhiệm rà soát toàn diện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định như tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương; phân loại đơn vị hành chính; phân loại đô thị; hệ thống đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, nhất là tiêu chuẩn phường, tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiêu chí liên quan khác.

Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo các tờ trình, đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương và các văn bản liên quan theo quy định; tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tổ soạn thảo cũng thực hiện khảo sát, thu thập số liệu, tổng hợp tài liệu, làm việc với các bộ, ngành Trung ương và cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ; đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức; xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

XUÂN TRUNG