Đồng Nai bắn pháo hoa tại 12 điểm mừng ngày 30-4

Ngày 20-4, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Đồng Nai tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch, Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm vào tối 30-4.

Trong đó, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp, mỗi điểm 90 giàn, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tại 10 xã được công nhận phường mới, gồm: Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh, Dầu Giây và Đồng Phú.

Ngoài ra, 2 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao được tổ chức từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tại phường Trấn Biên và phường Bình Phước.

Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa do UBND các phường vận động xã hội hóa.

Bên cạnh đó, tối 30-4 cũng diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình được tổ chức tại phường Trấn Biên và phường Bình Phước, kết hợp cầu truyền hình kết nối 5 điểm cầu, gồm phường Trấn Biên, phường Bình Phước, 2 phường mới (1 ở Bắc Đồng Nai, 1 ở Nam Đồng Nai) và điểm cầu phim trường Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

XUÂN TRUNG