Đồng Nai: Thu ngân sách quý 1-2026 đạt hơn 26.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, tính đến hết tháng 3-2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 26.195 tỷ đồng, đạt hơn 34% dự toán năm và tăng trưởng gần 39% so với cùng kỳ năm trước.

Sự bứt phá này chủ yếu đến từ các lĩnh vực trọng điểm như: khu vực FDI đóng góp 9.061 tỷ đồng, đạt 48% dự toán; thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh đạt 4.565 tỷ đồng, tăng 41,8%. Đặc biệt, các khoản thu về nhà đất tăng đột biến hơn 311% nhờ xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng và phát sinh giao dịch lớn từ các dự án trọng điểm như Aqua City.

Trong tháng cao điểm quyết toán thuế, ngành thuế tỉnh Đồng Nai đã tạo đột phá trong cải cách hành chính và hỗ trợ người nộp thuế qua nền tảng số. Đơn vị đã thực hiện gần 38.000 lượt hỗ trợ qua Zalo, 20.000 lượt qua điện thoại và tổ chức thành công nhiều buổi livestream giải đáp chính sách trên Facebook thu hút hàng chục ngàn lượt xem.

Toàn tỉnh có 2.778 doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm, tăng hơn 41% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, ngành thuế đã giải quyết hoàn thuế GTGT kịp thời hơn 1.500 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp khơi thông nguồn vốn sản xuất.

Thời gian tới, ngành thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án 06 (hiện đạt 97,77%) và ứng dụng công nghệ AI để kiểm soát rủi ro hóa đơn điện tử, quyết tâm đạt mục tiêu thu 6.500 tỷ đồng trong tháng 4-2026.

