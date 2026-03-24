Quốc lộ 51 qua Đồng Nai liên tục kẹt xe

Theo phản ánh của một số tài xế, thời gian gần đây, quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe khiến giao thông đi lại rất khó khăn.

Ùn ứ, kẹt xe ngày càng nghiêm trọng trên quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng vào hơn 8 giờ sáng cùng ngày cho thấy, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu về đến khu vực Cổng 11 (hướng từ Đồng Nai về TPHCM), lượng phương tiện rất đông, các xe di chuyển rất chậm, có thời điểm gần như đứng bánh.

Xe cộ rồng rắn nối đuôi nhau trên quốc lộ 51

Một số tài xế cho biết, đây là đoạn quốc lộ thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe vào buổi sáng ở chiều đi. Còn chiều ngược lại sẽ kẹt vào cuối chiều do các xe chở hàng về đông đúc. Đoạn quốc lộ này tập trung các phương tiện từ hướng TPHCM (xa lộ Hà Nội) và Đồng Nai cùng dồn lại nên rất đông đúc.

Đa số là các xe chở hàng hóa lớn

Đặc biệt thời gian gần đây, khu vực Cổng 11 đang được rào chắn để chuẩn bị nâng cấp, đồng thời lòng đường đoạn qua khu vực phường Phước Tân cũng bị chặn một phần để sửa chữa.

Một số đoạn hư hỏng nặng trên quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai đang được sửa chữa

Nhiều tài xế bày tỏ mong muốn dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sớm được hoàn thiện, đưa vào khai thác để giảm thiểu tình trạng kẹt xe ngày càng trầm trọng trên quốc lộ 51. Đồng thời chính quyền cũng nên sớm nâng cấp toàn diện tuyến quốc lộ nối TPHCM và Đồng Nai nhằm đảo bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai vẫn đang trong quá trình thi công

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4 tới đây.

PHÚ NGÂN