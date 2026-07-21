VinFast hợp tác cùng TÜV Rheinland thiết lập chuẩn mực kiểm thử quốc tế

VinFast và TÜV Rheinland, đơn vị thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận kỹ thuật hàng đầu thế giới đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến mới sau gần một thập kỷ hai bên đồng hành trong các dự án thử nghiệm linh kiện và xe điện.

Đại diện VinFast và TÜV Rheinland ký kết hợp tác.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực: tư vấn kỹ thuật, kiểm thử, chứng nhận và đào tạo chuyên sâu. Điểm đáng chú ý nhất trong lần ký kết này là kế hoạch phát triển Trung tâm Thử nghiệm VinFast theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, TÜV Rheinland sẽ ưu tiên lựa chọn Trung tâm Thử nghiệm VinFast là đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các dự án của hãng tại khu vực Việt Nam và ASEAN.

TÜV Rheinland hiện là tập đoàn hàng đầu thế giới có trụ sở tại Đức với bề dày hơn 150 năm lịch sử trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận. Trong khi đó, VinFast là nhà sản xuất xe điện hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái di chuyển thông minh đa dạng như xe máy điện, ô tô điện và các giải pháp di chuyển thông minh.

Theo giới chuyên gia, việc cộng hưởng sức mạnh cùng một “gã khổng lồ” về chứng nhận không chỉ giúp VinFast hoàn thiện quy trình kiểm định, mà còn nâng cao năng lực kỹ thuật và cơ sở hạ tầng, qua đó thể hiện cam kết lâu dài của hãng xe Việt về chất lượng, an toàn.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc VinFast phụ trách Khối Kiểm soát chất lượng, khẳng định việc hợp tác với TÜV Rheinland là bước đi trọng yếu nhằm xây dựng năng lực nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm theo chuẩn quốc tế.

“Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp tác còn mở ra cơ hội để VinFast từng bước tham gia mạng lưới dịch vụ kỹ thuật của ngành ô tô khu vực và quốc tế, qua đó đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái công nghiệp ô tô Việt Nam”, Nguyễn Mạnh Quân nhấn mạnh.

Theo báo cáo công bố đầu tháng 7-2026 của Custom Market Insights, quy mô thị trường dịch vụ kiểm thử, kiểm định và chứng nhận (TIC) dành cho ngành ô tô toàn cầu dự kiến đạt khoảng 31,2 tỷ USD trong năm 2026 và dự báo tăng lên tới 64,8 tỷ USD vào năm 2035. Trong đó, các mảng thử nghiệm xe điện, pin, ADAS và an ninh mạng là động lực tăng trưởng chính. Việc hình thành các mối liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất trong nước và các tổ chức chứng nhận quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành ô tô Việt Nam…

KIM THANH