Co.op Food đưa mô hình “Phiên chợ hạnh phúc” đến Hà Nội

Sau nhiều đợt tổ chức tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, mô hình “Phiên chợ hạnh phúc” của Co.op Food vừa được triển khai tại Hà Nội với chủ đề “Tuần lễ giặt xả”.

Người dân mua sắm tại “Phiên chợ hạnh phúc” ở Hà Nội (HOÀNG HÀ)

Theo đó, các cửa hàng Co.op Food có phiên chợ gồm Bắc Hà C14, Văn Khê, Hồ Tùng Mậu và Vĩnh Hưng. Tại mỗi điểm bán, trước cửa hàng được bố trí thành không gian phiên chợ, tập trung các sản phẩm theo chủ đề để khách hàng thuận tiện lựa chọn, kết hợp nhiều chương trình ưu đãi tới 50%. Ngoài các mặt hàng giặt xả nhiều thương hiệu, người tiêu dùng còn có thể mua thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây và nhu yếu phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày.

Theo Co.op Food, “Phiên chợ hạnh phúc” được tổ chức luân phiên tại các cửa hàng từ năm 2025, tạo thêm điểm mua sắm cuối tuần với các mặt hàng thiết yếu được giảm giá. Tại các phiên chợ, ngoài nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây, gạo, dầu ăn, gia vị..., nhiều sản phẩm gia dụng như drap giường, gối nằm, gối ôm, vỏ gối cũng được áp dụng giá ưu đãi.

ÁNH TUYẾT