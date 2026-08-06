Tiêu dùng thông minh

Đưa thanh toán số và hàng Việt đến vùng nông thôn

SGGP

Hưởng ứng Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2026, mới đây, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) phối hợp Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) và Đoàn Thanh niên Báo SGGP tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” tại Trường THCS An Hiệp (xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long).

Người dân Vĩnh Long mua hàng Việt lưu động do siêu thị Co.opmart tổ chức (CHÂU ANH)
Người dân Vĩnh Long mua hàng Việt lưu động do siêu thị Co.opmart tổ chức (CHÂU ANH)

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số và tiêu dùng thông minh. Người dân được hướng dẫn sử dụng các phương thức thanh toán không tiền mặt thông qua chuyên đề “Không tiền mặt - Dễ hay khó”, tiếp cận các hình thức thanh toán số trong mua sắm, giao dịch hàng ngày. Song song đó, gian hàng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giới thiệu nhiều sản phẩm trong nước, góp phần lan tỏa thói quen ưu tiên lựa chọn hàng Việt và tiêu dùng theo hướng bền vững. Ngoài các hoạt động tuyên truyền, chương trình còn trao tặng 10 bộ máy vi tính trị giá 100 triệu đồng cho nhà trường, thực hiện các công trình thanh niên, trao học bổng cho học sinh vượt khó và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

PHƯƠNG NHI

Từ khóa

Phương thức thanh toán Com-pu-tơ Tiền mặt Tiêu dùng Gian hàng Chuyên đề Vượt khó Điểm nhấn Học bổng Triệu đồng Co.opmart TDTM

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