Đưa thanh toán số và hàng Việt đến vùng nông thôn

Người dân Vĩnh Long mua hàng Việt lưu động do siêu thị Co.opmart tổ chức (CHÂU ANH)

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số và tiêu dùng thông minh. Người dân được hướng dẫn sử dụng các phương thức thanh toán không tiền mặt thông qua chuyên đề “Không tiền mặt - Dễ hay khó”, tiếp cận các hình thức thanh toán số trong mua sắm, giao dịch hàng ngày. Song song đó, gian hàng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giới thiệu nhiều sản phẩm trong nước, góp phần lan tỏa thói quen ưu tiên lựa chọn hàng Việt và tiêu dùng theo hướng bền vững. Ngoài các hoạt động tuyên truyền, chương trình còn trao tặng 10 bộ máy vi tính trị giá 100 triệu đồng cho nhà trường, thực hiện các công trình thanh niên, trao học bổng cho học sinh vượt khó và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

PHƯƠNG NHI